नई दिल्ली, 2 जनवरी: शुक्रवार को दिल्ली की हवा की क्वालिटी (Delhi Air Quality) में काफी सुधार हुआ, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (Commission for Air Quality Management) यानी सीएक्यूएम (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (Graded Response Action Plan) यानी जीआरएपी (GRAP) के स्टेज 3 को तुरंत प्रभाव से हटा दिया. यह फैसला शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स (Air Quality Index) यानी एक्यूआई (AQI) में सुधार के बाद लिया गया, जो गुरुवार को 'बहुत खराब' 380 से शुक्रवार दोपहर तक 236 हो गया था. इस कदम से कंस्ट्रक्शन सेक्टर को काफी राहत मिली है, क्योंकि गैर-जरूरी बिल्डिंग एक्टिविटी और BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार-पहिया वाहनों के चलने पर लगा बैन हटा दिया गया है. हालांकि 'गंभीर' कैटेगरी की पाबंदियों में ढील दी गई है, लेकिन प्रदूषण को और बढ़ने से रोकने के लिए स्टेज 1 और 2 के उपाय लागू रहेंगे.

हवा साफ होने के बावजूद, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है. शुक्रवार को घने कोहरे और शीतलहर की वजह से यात्रा में दिक्कत हुई, जिससे दिल्ली एयरपोर्ट पर 66 फ्लाइट कैंसिल हो गईं और 80 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हो गईं. मौसम अधिकारियों का अनुमान है कि हवा की क्वालिटी 'खराब' से 'बहुत खराब' रेंज में रह सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में लगातार कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर असर पड़ेगा. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today, January 2: देश में कड़ाके की ठंड के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताज़ा अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 की पाबंदियां हटाई गईं

Commission for Air Quality Management revokes GRAP-3 curbs in Delhi-NCR as air quality improves significantly: Officials. — Press Trust of India (@PTI_News) January 2, 2026

