Weather Forecast Today, January 2: देश में कड़ाके की ठंड के बीच मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु समेत अन्य राज्यों में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताज़ा अपडेट

Weather Forecast Today, January 2: साल 2026 के दूसरे दिन भी देश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड का असर बना हुआ है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में घने कोहरे (Dense Fog) और शीतलहर (Cold Wave) का प्रकोप जारी है. वहीं, पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और हल्की बारिश की संभावना है। दक्षिण भारत के राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

जानें आज दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों (नोएडा, गुरुग्राम) में आज सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाया रहा. कम दृश्यता के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है. मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है। यहां न्यूनतम तापमान 7°C से 9°C के बीच रहने का अनुमान है

जानें आज मुंबई में कैसा रहेगा मौसम

मुंबई में कल हुई साल की पहली बारिश के बाद आज भी आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। मुंबई का अधिकतम तापमान 29°C से 30°C और न्यूनतम तापमान लगभग 17°C रहने की उम्मीद है, जिससे सुबह-शाम मौसम सुहावना बना रहेगा.

उत्तर भारत और हिमालयी क्षेत्र

शिमला और मनाली: हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी रहने की संभावना है। शिमला में ठंडी हवाएं चलेंगी और न्यूनतम तापमान 5°C तक गिर सकता है. यूपी और बिहार: लखनऊ, पटना समेत उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों में 'कोल्ड डे' (Cold Day) की स्थिति बनी हुई है। सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई है. दक्षिण और पूर्व भारत का मौसम चेन्नई: तमिलनाडु और पुडुचेरी में उत्तर-पूर्वी मानसून की सक्रियता के कारण हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना है। यहां नमी का स्तर 90% से अधिक बना रहेगा. बेंगलुरु और हैदराबाद: दोनों शहरों में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। सुबह हल्का कोहरा और दिन में धूप खिली रहने की संभावना है. कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी में हल्की धुंध (Haze) के साथ मौसम शुष्क बना रहेगा। यहां न्यूनतम तापमान करीब 13°C रहने की उम्मीद है. यात्रा और स्वास्थ्य सलाह

घने कोहरे के कारण लंबी दूरी की कई ट्रेनें और उड़ानें देरी से चल रही हैं. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे घर से निकलने से पहले स्टेटस जरूर चेक करें। साथ ही, दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है, इसलिए बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह के समय बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है.