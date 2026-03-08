India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final: गौतम गंभीर रच सकते हैं इतिहास, खिलाड़ी के बाद अब कोच के रूप में जीत सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप

Gautam Gambhir(Photo : PTI)

Indian National Cricket Team vs New Zealand National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 Final Match: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला आज यानी 8 मार्च को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद (Ahmedabad) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मुकाबला टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच है, जहां जीतने वाली टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी अपने नाम करेगी. टीम इंडिया की कमान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के हाथों में है. जबकि न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: India vs New Zealand, T20 World Cup 2026 Final Key Players To Watch Out: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, इन स्टार खिलाड़ियों पर होंगी सबकी निगाहें

भारतीय क्रिकेट टीम रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के इरादे से उतरेगी. टीम इंडिया का टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड से मुकाबला है. यह मैच आसान नहीं होने वाला है, लेकिन खिताब जीतने के साथ ही भारतीय टीम के नाम तो ऐतिहासिक उपलब्धि जुड़ेगी ही, कोच गौतम गंभीर के नाम भी एक अनोखा कीर्तिमान जुड़ जाएगा.

भारतीय क्रिकेट टीम ने एमएस धोनी की कप्तानी में 2007 में खेला गया टी20 विश्व कप का पहला संस्करण पाकिस्तान को हराकर जीता था. मौजूदा समय में टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर पहला टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा थे और टीम को चैंपियन बनाने में उनका अहम योगदान रहा था. दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में खेले गए फाइनल में गौतम गंभीर ने 54 गेंदों पर 75 रन की पारी खेली थी.

एक खिलाड़ी के बाद एक कोच के रूप में टी20 विश्व कप जीतने का मौका गौतम गंभीर के पास है. अगर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हराकर टी20 विश्व कप 2026 का खिताब जीत लेती है, तो गंभीर ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिनके नाम एक खिलाड़ी और कोच के तौर पर टी20 विश्व कप का खिताब होगा. भारतीय टीम भी इतिहास रचेगी और लगातार दूसरा टी20 विश्व कप और कुल तीसरा टी20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बनेगी.

साल 2007 के बाद भारतीय टीम को दूसरा टी20 विश्व कप जीतने में 17 साल लग गए. 2014 में टीम इंडिया फाइनल में जरूर पहुंची थी, लेकिन खिताब नहीं जीत सकी. साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता. भारत को चैंपियन बनाने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. रोहित के बाद टी20 के कप्तान बने सूर्या ने टी20 में सफलता की लय को बरकरार रखा है और टीम को विश्व कप के फाइनल में लाए हैं. टीम तीसरी बार टी20 विश्व कप जीतने और इतिहास रचने के लिए कमर कस चुकी है.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस फाइनल मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.