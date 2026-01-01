Stock Market Holiday Today, January 1: पुराने साल यानी 2025 को अलविदा कहकर दुनिया भर के लोगों ने गर्मजोशी से नए साल 2026 का स्वागत कर लिया है. हर कोई नए साल के जश्न में सराबोर नजर आ रहा है. वहीं नए साल की वजह से गुरुवार, 1 जनवरी, 2026 को ज्यादातर बड़े ग्लोबल स्टॉक मार्केट (Global Stock Markets) ट्रेडिंग के लिए बंद रहेंगे, कुछ निवेशक इस बात को लेकर कन्फ्यूज हो सकते हैं कि क्या भारतीय स्टॉक मार्केट (Indian Stock Markets) आज खुला रहेगा. तो यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय स्टॉक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (Bombay Stock Exchange) (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (National Stock Exchange of India) (NSE) दिन भर खुले रहेंगे. इसके अलावा, प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (MCX) और नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज (NCDEX) भी पहले सेशन में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुले रहेंगे, लेकिन शाम के सेशन में बंद रहेंगे, जो शाम 5 बजे से शुरू होता है. यह भी पढ़ें: Bank Holiday Today Update: नए साल के पहले दिन क्या बैंक खुले हैं? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर की लिस्ट

क्या आज, 1 जनवरी को शेयर बाजार में छुट्टी है?

Stock Market Holidays in January 2026: NSE and BSE To Remain Closed on These Days, Check List of Share Market Holiday Dates #StockMarket #ShareMarket #NSE https://t.co/DAe9qHdaWd — LatestLY (@latestly) December 26, 2025

