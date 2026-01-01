Bank Holiday Today Update: नए साल के पहले दिन क्या बैंक खुले हैं? घर से निकलने से पहले चेक करें अपने शहर की लिस्ट

SBI

Bank Holiday Today Update: साल 2026 का आगाज हो चुका है और नए साल के पहले दिन कई लोग बैंक से जुड़े काम निपटाने की योजना बना रहे हैं. यदि आप भी आज, 1 जनवरी 2026 को बैंक शाखा जाने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आधिकारिक अवकाश कैलेंडर के अनुसार, आज देशभर में बैंकों की कोई समान छुट्टी नहीं है. देश के अधिकांश हिस्सों में बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, हालांकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में स्थानीय अवकाश के कारण बैंक बंद हैं. यह भी पढ़े: Bank Holiday 2026 List: अगले साल 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, RBI ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी; देखें पूरी लिस्ट

इन राज्यों में आज बैंकों की छुट्टी

आरबीआई के नियमों के अनुसार, 1 जनवरी को नए साल और स्थानीय त्योहारों (जैसे गान-नगाई) के उपलक्ष्य में निम्नलिखित राज्यों में बैंक शाखाएं बंद रहेंगी

मिजोरम (आइजोल)

तमिलनाडु (चेन्नई)

सिक्किम (गंगटोक)

मणिपुर (इम्फाल)

अरुणाचल प्रदेश (ईटानगर)

नगालैंड (कोहिमा)

पश्चिम बंगाल (कोलकाता)

मेघालय (शिलांग)

इन राज्यों में रहने वाले ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे शाखा जाने से बचें, क्योंकि वहां भौतिक कामकाज बंद रहेगा.

दिल्ली, मुंबई और अन्य प्रमुख शहरों में क्या स्थिति है?

राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ जैसे बड़े शहरों में बैंक आज सामान्य रूप से काम कर रहे हैं। इन शहरों में आज कोई आधिकारिक अवकाश घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, यहां के उपभोक्ता कैश जमा करने, निकासी या चेक सबमिशन जैसे कामों के लिए शाखा जा सकते हैं.

डिजिटल बैंकिंग पर नहीं पड़ेगा असर

भले ही कुछ राज्यों में बैंक की शाखाएं बंद हों, लेकिन डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पूरे देश में 24x7 चालू रहेंगी। ग्राहक यूपीआई (UPI), मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग और एटीएम (ATM) सेवाओं का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकते हैं। साथ ही, NEFT, RTGS और IMPS जैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन माध्यम भी पूरी तरह क्रियाशील रहेंगे.

कल भी कुछ जगहों पर रहेगी छुट्टी

बता दें कि 2 जनवरी 2026 को भी मिजोरम और केरल में नए साल के उत्सव और मन्नम जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में लगातार दो दिन बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

जरूरी बातें

यदि आप ऊपर बताए गए अवकाश वाले राज्यों में नहीं हैं, तो आप आज अपनी बैंक शाखा जाकर काम पूरा कर सकते हैं. फिर भी, किसी भी असुविधा से बचने के लिए अपने स्थानीय बैंक मैनेजर या बैंक की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट जरूर चेक कर लें।