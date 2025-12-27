Bank Holiday 2026 List: अगले साल 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहेंगे बैंक, RBI ने छुट्टियों का कैलेंडर किया जारी; देखें पूरी लिस्ट

बैंक अवकाश 2026 सूची (Photo Credits: File Image)

मुंबई, 27 दिसंबर: नए साल 2026 से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) यानी आरबीआई (RBI) ने आने वाले साल के लिए बैंक छुट्टियों (Bank Holidays) की लिस्ट जारी कर दी है. RBI ने 2026 के लिए 100 से ज्यादा बैंक छुट्टियों की घोषणा की है. बैंक छुट्टियां 2026 की लिस्ट में कई छुट्टियां शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय कार्यक्रम, राज्य-स्तरीय त्योहार और क्षेत्रीय कार्यक्रम शामिल हैं. 2026 की कुछ मुख्य बैंक छुट्टियां गणतंत्र दिवस, होली, स्वतंत्रता दिवस, दिवाली और क्रिसमस हैं.

बैंक छुट्टी 2026 की लिस्ट के अनुसार, जनवरी में 10 बैंक छुट्टियां, फरवरी में तीन छुट्टियां और मार्च 2026 में 11 बैंक छुट्टियां हैं. सोच रहे हैं कि आने वाले हर महीने में कितनी बैंक छुट्टियां हैं? चिंता न करें! हमने आपके लिए यह जानकारी दी है. आने वाले साल के सभी 12 महीनों के लिए RBI द्वारा घोषित बैंक छुट्टियां देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Bank Holidays in 2025: जनवरी से दिसंबर तक 2025 में कब और कितने दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

जनवरी 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

जनवरी 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

फरवरी 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

फरवरी 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

मार्च 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

मार्च 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अप्रैल 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अप्रैल 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

मई 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

मई 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

जून 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

जुलाई 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

जुलाई 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अगस्त 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अगस्त 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

सितंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

सितंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अक्टूबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अक्टूबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

नवंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

नवंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

दिसंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

दिसंबर 2026 बैंक छुट्टियों की सूची

अप्रैल, मई और जून 2026 में क्रमशः आठ, छह और पांच बैंक छुट्टियां होंगी. RBI ने जुलाई के लिए छह, अगस्त के लिए आठ और सितंबर के लिए आठ बैंक छुट्टियों की घोषणा की है. 2026 के आखिरी तीन महीनों - अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्रमशः 11, आठ और 13 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे. RBI द्वारा हर महीने घोषित बैंक छुट्टियों के अलावा, बैंक महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को भी बंद रहेंगे.