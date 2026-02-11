सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) के शेयरों में आज, 11 फरवरी को शुरुआती कारोबार के दौरान जोरदार बिकवाली देखने को मिली. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर सुबह 9:39 बजे कंपनी का शेयर 5.49 प्रतिशत की बड़ी गिरावट के साथ ₹260.95 पर कारोबार करता नजर आया. पिछले बंद भाव के मुकाबले इसमें प्रति शेयर ₹15.15 की कमी दर्ज की गई है.

सरकार की OFS योजना का असर

स्टॉक में इस गिरावट की मुख्य वजह केंद्र सरकार द्वारा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला है. सरकार ने आज से ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए BHEL में 5 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. योजना के मुताबिक:

प्रारंभिक हिस्सा: केंद्र सरकार पहले चरण में 3 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी.

अतिरिक्त विकल्प: ओवरसब्सक्रिप्शन (अधिक मांग) होने की स्थिति में, सरकार के पास अतिरिक्त 2 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का विकल्प सुरक्षित है.

