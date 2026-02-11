मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज 'टाइटन कंपनी लिमिटेड' (NSE: TITAN) के शेयरों ने निवेशकों को खुश कर दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद, मंगलवार (11 फरवरी) को शुरुआती कारोबार में ही कंपनी के शेयर 1.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹4,310.50 के स्तर पर पहुंच गए.
मुनाफे ने छुआ नया आसमान
टाइटन द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के समेकित शुद्ध लाभ (Consolidated Net Profit) में साल-दर-साल आधार पर 61 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्य रूप से आभूषण (Jewellery) और घड़ी (Watches) खंड में बढ़ती मांग को दिया जा रहा है.
Titan Share Price
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)