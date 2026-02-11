मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में आज 'टाइटन कंपनी लिमिटेड' (NSE: TITAN) के शेयरों ने निवेशकों को खुश कर दिया। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के शानदार नतीजों के बाद, मंगलवार (11 फरवरी) को शुरुआती कारोबार में ही कंपनी के शेयर 1.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ ₹4,310.50 के स्तर पर पहुंच गए.

मुनाफे ने छुआ नया आसमान

टाइटन द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार, कंपनी के समेकित शुद्ध लाभ (Consolidated Net Profit) में साल-दर-साल आधार पर 61 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है. इस शानदार प्रदर्शन का श्रेय मुख्य रूप से आभूषण (Jewellery) और घड़ी (Watches) खंड में बढ़ती मांग को दिया जा रहा है.

Titan Share Price

