The World Games 2025: ऋषभ यादव ने चेंगदू, चीन में आयोजित वर्ल्ड गेम्स 2025 के कंपाउंड इंडिविजुअल तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया. 22 वर्षीय ऋषभ यादव ने अपने सीनियर साथी अभिषेक वर्मा को 149-147 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की. यह कांस्य पदक न केवल वर्ल्ड गेम्स 2025 में भारत का पहला पदक है, बल्कि ऋषभ यादव का भी इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में पहला व्यक्तिगत पदक है. इससे पहले, ऋषभ ने 2021 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के टीम इवेंट में पदक जीता था.

Rishabh Yadav Wins Bronze

