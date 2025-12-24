विराट कोहली अभी चल रही विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली के लिए खेल रहे हैं. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाली वनडे सीरीज की तैयारी कर रहे हैं और अपनी फॉर्म बरकरार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बाकी दो फॉर्मेट से रिटायर होने के बाद अब वह बहुत कम क्रिकेट खेलते हैं. कोहली ने आंध्र के खिलाफ सीजन के पहले मैच में दिल्ली के लिए शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने आत्मविश्वास के साथ शुरुआत की और बहुत कम समय में अपना शतक पूरा कर लिया. यह उनका 58वां लिस्ट ए शतक है.

विराट कोहली ने लिस्ट ए क्रिकेट में अपना 58वां शतक बनाया

Kohli gets to his century with a crash, bang, wallop. Nonchalant celebrations too. pic.twitter.com/qSWwJAbQZD — Shashank Kishore (@captainshanky) December 24, 2025

