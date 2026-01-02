बरेली, 2 जनवरी: फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) यानी बीजेपी (BJP) के विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल (Dr. Shyam Bihari Lal) का शुक्रवार को अचानक दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने से निधन हो गया. यह घटना बरेली सर्किट हाउस (Bareilly Circuit House) में पशुधन मंत्री के साथ एक सरकारी मीटिंग के दौरान हुई. उन्हें तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मेडिकल स्टाफ ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यह खबर समुदाय के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि दो बार के विधायक ने गुरुवार को ही अपना 60वां जन्मदिन मनाया था. पूर्व प्रोफेसर डॉ. लाल को बरेली जिले में शिक्षा जगत से सार्वजनिक सेवा में समर्पित करियर बनाने के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए लाल को एक मेहनती नेता बताया. पार्टी समर्थक और स्थानीय अधिकारी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं. यह भी पढ़ें: Fund manager Siddhartha Bhaiya passes away at 47: एक्विटास इन्वेस्टमेंट्स के MD और CIO सिद्धार्थ भैया का का न्यूजीलैंड में कार्डियक अरेस्ट से निधन

सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्याम बिहारी लाल के निधन पर शोक व्यक्त किया

Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath condoles the demise of Faridpur MLA Dr Shyam Bihari Lal. pic.twitter.com/17Hb3dCo5z — ANI (@ANI) January 2, 2026

