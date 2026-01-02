Fund manager Siddhartha Bhaiya passes away at 47: एक्विटास इन्वेस्टमेंट्स के MD और CIO सिद्धार्थ भैया का का न्यूजीलैंड में कार्डियक अरेस्ट से निधन

सिद्धार्थ भैया (Photo Credits: X/@sidd1307)

Fund manager Siddhartha Bhaiya passes away at 47: भारतीय निवेश और वित्तीय बाजार के जाने-माने नाम सिद्धार्थ भैया (Veteran fund manager Siddhartha Bhaiya) का कार्डियक अरेस्ट से आकस्मिक निधन हो गया है. 'Aequitas Investments' के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) सिद्धार्थ भैया ने 47 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली. कंपनी द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड में छुट्टियां मना रहे थे, जहां 31 दिसंबर 2025 को उन्हें दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ा. उनके असामयिक निधन की खबर से दलाल स्ट्रीट और निवेश समुदाय में शोक की लहर है.

सिद्धार्थ भैया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए 'Aequitas Investments' ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. कंपनी ने कहा, 'बेहद भारी मन के साथ हमें अपने मार्गदर्शक और लीडर सिद्धार्थ भैया के निधन की खबर साझा करनी पड़ रही है. यह फर्म और पूरे निवेश जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है.' सिद्धार्थ के नेतृत्व में ही कंपनी ने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (PMS) और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स (AIF) के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी. यह भी पढ़ें: Dr. Chandrashekhar Pakhmode Dies: नागपुर के प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. चंद्रशेखर पखमोड़े का निधन, 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत

न्यूजीलैंड में परिवार के साथ थे छुट्टियां मनाने

बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ नए साल का जश्न मनाने के लिए अपने परिवार के साथ न्यूजीलैंड गए थे. वहां अचानक तबीयत बिगड़ने और कार्डियक अरेस्ट आने के कारण उनका निधन हो गया. 47 साल की उम्र में इस तरह जाना स्वास्थ्य और जीवन की अनिश्चितता को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ गया है.

मार्केट के दिग्गज सिद्धार्थ भैया का 47 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया

Siddhartha Bhaiya, a veteran fund manager and the Managing Director of Aequitas, passed away at the age of 47#SiddharthaBhaiya #SidBhaiya #Stock #StockMarket pic.twitter.com/VrcIbLnE5M — CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) January 2, 2026

निवेश जगत ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

सिद्धार्थ भैया को उनकी तीक्ष्ण निवेश समझ और जोखिम प्रबंधन के प्रति अनुशासित दृष्टिकोण के लिए सम्मानित किया जाता था। उनकी मृत्यु पर बाजार के दिग्गजों ने शोक जताया है. विकास खेमानी (बाजार विशेषज्ञ) ने सिद्धार्थ को एक बेहतरीन इंसान और पूरी तरह पेशेवर व्यक्ति बताया. खेमानी ने कहा कि उनकी मृत्यु जीवन की नाजुकता की याद दिलाती है. सोशल मीडिया पर कई निवेशकों और सहयोगियों ने उन्हें एक दूरदर्शी फंड मैनेजर के रूप में याद किया, जिन्होंने हमेशा निवेशकों के हित को सर्वोपरि रखा.