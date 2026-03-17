NZ W vs SA W, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: दूसरे टी20 में बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या गेंदबाज मचाएंगे कहर? यहां जानें हैमिल्टन की पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand Women National Cricket Team vs South Africa Women National Cricket Team, 2nd T20I Match Pitch Report And Weather Update: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन (Hamilton) के सेडॉन पार्क (Seddon Park) में भारतीय समयानुसार सुबह 7:15 बजे से खेला जाएगा. पहले टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 80 रनों से हरा दिया. इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाना चाहेगी. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में न्यूजीलैंड महिला टीम की कप्तानी अमेलिया केर (Amelia Kerr) कर रही हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका महिला टीम की कमान लौरा वोलवार्ट (Laura Wolvaardt) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma Stats In IPL: आईपीएल में अभिषेक शर्मा के दमदार आंकड़े, सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर ने बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

न्यूजीलैंड महिला टीम इस समय आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में चौथे स्थान पर है और उनकी रेटिंग 254 है. हाल ही में न्यूजीलैंड महिला टीम ने जिम्बाब्वे महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 3-0 से जीतकर शानदार फॉर्म दिखाई थी. टीम की कप्तान अमेलिया केर, जेस केर, इज़ाबेला गेज़ और ब्रुक हॉलिडे जैसे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं.

वहीं दक्षिण अफ्रीका महिला टीम आईसीसी महिला टी20 टीम रैंकिंग में पांचवें स्थान पर है और उनकी रेटिंग 241 है. दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने हाल ही में पाकिस्तान महिला टीम के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. टीम में ऐनीके बॉश, मारीज़ान कैप, एनेरी डर्कसेन और लौरा वोलवार्ट जैसे कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं.

न्यूजीलैंड महिला बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला T20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ W vs SA W Head To Head Record)

न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच अब तक कुल 18 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें न्यूजीलैंड महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है.

कुल मैच: 18

न्यूजीलैंड महिला की जीत: 13

दक्षिण अफ्रीका महिला की जीत: 4

टाई / नो रिजल्ट: 1

सेडॉन पार्क पिच रिपोर्ट (Seddon Park Pitch Report)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. यह मैदान आमतौर पर संतुलित पिच के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां छोटी बाउंड्री होने की वजह से बल्लेबाज़ों को थोड़ा फायदा मिलता है. हाल के मैचों में यहां तेज़ गेंदबाज़ों को ज्यादा मदद मिली है. पिछले कुछ मैचों में लगभग 80% विकेट तेज़ गेंदबाज़ों ने लिए हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 148 रन है. लेकिन टी20 मैचों में अक्सर 170 रन के आसपास का स्कोर अच्छा माना जाता है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाज़ी करना पसंद करती है, क्योंकि यहां पहले बल्लेबाज़ी करके स्कोर बचाने वाली टीम ज्यादा मैच जीतती है.

हैमिल्टन मौसम रिपोर्ट (Hamilton Weather Update)

न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 17 मार्च को हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में खेला जाएगा. आज हैमिल्टन में मौसम क्रिकेट के लिए अच्छा रहने की उम्मीद है. दिन में धूप रहेगी और रात में आसमान साफ रहेगा. दिन का अधिकतम तापमान करीब 22°C रह सकता है, जबकि रात में तापमान लगभग 11°C तक जा सकता है. हवा हल्की चलेगी और नमी लगभग 65% रहने की संभावना है. बारिश की संभावना बहुत कम है, इसलिए मैच के दौरान बारिश से रुकावट होने की उम्मीद नहीं है. ऐसे में पूरा 20 ओवर का मैच आसानी से खेला जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ W vs SA W 2nd T20I Playing Prediction)

न्यूजीलैंड महिला: अमेलिया केर (कप्तान), पॉली इंग्लिस (विकेटकीपर), सुज़ी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इज़ी शार्प, जेस केर, नेंसी पटेल, रोजमेरी मेयर, ब्री इलिंग.

दक्षिण अफ्रीका महिला: लौरा वोलवार्ट (कप्तान), सिनालो जाफ्टा (विकेटकीपर), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लूस, डेन वैन नीकरक, नादिन डी क्लर्क, एनेरी डर्कसेन, मसाबाता क्लास, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलेलेको मलाबा, क्लो ट्रायन.

नोट: न्यूजीलैंड महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.