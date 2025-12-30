Aaj Ka Viral Video: मुंबई के कुर्ला (Kurla) स्थित SCLR (सांताक्रूज़–चेंबूर लिंक रोड) ब्रिज से एक चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. इस वीडियो में एक ऑटोरिक्शा चालक (Auto Rikshaw Driver) चलते वाहन में एक छोटे स्कूली बच्चे को अपनी गोद में बैठाकर स्टीयरिंग पकड़वाता नजर आ रहा है. इस नजारे को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा ही ऑटो चला रहा है. इस ऑटो के पीछे अन्य बच्चे भी बैठे दिखाई दे रहे हैं और आसपास ट्रैफिक मौजूद है.

वायरल हो रहे वीडियो में इस बेहद जोखिमभरे कृत्य को देखने के बाद सड़क सुरक्षा और बच्चों की जान को खतरे में डालने को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं. सोशल मीडिया पर लोग चालक की गैर-जिम्मेदारी पर सवाल उठा रहे हैं और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: आज का वायरल वीडियो: दिल्ली में बीच सड़क पर स्टंटबाजी करने वाले 5 युवक गिरफ्तार, 4 गाड़ियां जब्त

कुर्ला के SCLR ब्रिज पर खतरनाक स्टंट का वीडियो

