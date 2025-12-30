यूपी पुलिस (UP Police) की सब-इंस्पेक्टर (Sub-Inspector) रत्ना राठी (Ratna Rathi) को मेरठ (Meerut) में एक कार ड्राइवर को गाली देने और धमकी देने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि उन्होंने बॉम्बे बाजार इलाके (Bombay Bazar Area) में ट्रैफिक विवाद के दौरान बदतमीजी की और कहा, 'मैं तुम्हारे चेहरे पर पेशाब कर दूंगी.' रत्ना राठी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए अलीगढ़ से मुजफ्फरनगर जा रही थीं; लेकिन, बताया जा रहा है कि वह इसके बजाय मेरठ में शॉपिंग करने चली गईं. 28 दिसंबर को उनके और एक युवक के बीच झगड़ा होने के बाद, उन्होंने कथित तौर पर अपनी पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए ड्राइवर को धमकी देते हुए कहा, 'दारोगा हूं मैं, मुंह में म**त दूंगी.' यह भी पढ़ें: VIDEO: नशे में धुत कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, कई दूर तक घसीटा, बेंगलुरु एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने

मेरठ में कार ड्राइवर के साथ दुर्व्यवहार के बाद यूपी पुलिस सब-इंस्पेक्टर रत्ना राठी को किया गया सस्पेंड

