VIDEO: नशे में धुत कार सवार ने बाइक को मारी टक्कर, कई दूर तक घसीटा, बेंगलुरु एक्सीडेंट का वीडियो आया सामने

Bengaluru News: बेंगलुरु (Bengaluru) के कामाक्षीपल्या इलाके में स्थित सुम्मनहल्ली फ्लायओवर (Summanahalli Flyover) पर बुधवार रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई. नशे की हालत में चल रही एक एसयुवी (SUV) कार ने बुलेट मोटरसाइकिल (Bullet Bike) को अपने आगे फंसाकर करीब 500 मीटर तक घसीटा, जिससे सड़क पर अफरा-तफरी मच गई.प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एसयुवी (SUV) के नीचे से चिंगारियां (Sparks) निकल रही थीं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ी नहीं रुकी.

आसपास चल रहे वाहन चालकों (Commuters) ने ड्राइवर को इशारा कर रोकने की कोशिश की, मगर एसयुवी (SUV) आगे बढ़ती रही.पूरी घटना को राहगीरों ने मोबाइल में रिकॉर्ड (Video Recording) कर सोशल मीडिया (Social Media Viral) पर डाल दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Bengaluru Accident Video: बेंगलुरु में भीषण सड़क हादसा! कार पर गिरा ट्रक कंटेनर, 6 लोगों की मौत, वीडियो आया सामने

एसयूवी कार सवार ने मचाया सड़क पर उत्पात

नशे में धुत कार ड्राइवर ने बुलेट सवार को मारी टक्कर, 500 मीटर तक घसीटा - बेंगलुरु के रिंग रोड पर नशे में धुत्त कार सवार ने बुलेट चालक को मारी टक्कर. टक्कर के बाद कार सवार ने बाइक सवार को करीब 500 मीटर तक सड़क पर घसीटा. और अन्य वाहनों को भी पहुंचाया नुक्सान... #Bengaluru… pic.twitter.com/ZVS90fP3MU — Nedrick News (@nedricknews) December 26, 2025

नयंदहल्ली जंक्शन पर लोगों ने रोकी एसयूवी

करीब 500 मीटर बाद नयंदहल्ली जंक्शन (Nayandahalli Junction) के पास गुस्साए लोगों (Angry Mob) ने SUV को घेरकर रोक लिया. इसके बाद ड्राइवर को पकड़कर पुलिस (Police) के हवाले कर दिया गया.

शराब के नशे में गाड़ी चलाने की पुष्टि

पुलिस द्वारा किए गए अल्कोहल टेस्ट (Alcohol Test) में पुष्टि हुई कि आरोपी नशे में वाहन चला रहा था (Drunk Driving) जांच में यह भी सामने आया कि इस दौरान SUV ने एक अन्य कार और एक बाइक को भी टक्कर मारी थी. बुलेट सवार रोहित एस. ने बताया कि एसयूवी (SUV) ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह सड़क पर गिर गया. गिरते वक्त उसने देखा कि उसकी बाइक एसयूवी (SUV) के आगे फंसी हुई थी और गाड़ी उसे घसीटते हुए ले जा रही थी.करीब 500 मीटर बाद बाइक अलग हुई.गनीमत रही कि रोहित को गंभीर चोटें (Serious Injuries) नहीं आईं. रोहित ने कामाक्षीपल्या पुलिस स्टेशन (Kamakshipalya Police Station) में शिकायत (FIR) दर्ज कराई. पुलिस के मुताबिक, गुस्साई भीड़ ने SUV को नुकसान पहुंचाया और आरोपी के साथ मारपीट भी की, जिससे गाड़ी का शीशा (Windshield) टूट गया.

आरोपी ने किया नशे में होने का कबूलनामा

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कुनीगल (Kunigal) का रहने वाला है और एक वाइन शॉप (Wine Shop Owner) चलाता है. उसने निजी परेशानियों के चलते शराब पीने की बात स्वीकार की और कहा कि घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि बाइक उसकी गाड़ी में फंसी हुई है.