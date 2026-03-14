Punjab State Dear Holi Bumper 2026 Lottery Result Today: आज शाम 6 बजे घोषित होंगे डियर होली बंपर लॉटरी के नतीजे, जानें लाइव स्ट्रीमिंग और प्राइज डिटेल्स

Punjab State Dear Holi Bumper 2026 Lottery Result News: पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग आज यानी 14 मार्च 2026 को बहुप्रतीक्षित डियर होली बंपर 2026 लॉटरी के नतीजे घोषित करने जा रहा है. इस लॉटरी का ड्रॉ शाम 6 बजे पंजाब के लुधियाना में आयोजित किया जाएगा. इस बंपर लॉटरी में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के पास ₹3 करोड़ का पहला इनाम जीतने का मौका है, जिसके अलावा कई अन्य आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं. Punjab Dear Holi Bumper Lottery Result 2026: पंजाब स्टेट डियर होली बंपर लॉटरी का रिजल्ट आज शाम 6 बजे होगा घोषित, जानें 3 करोड़ जैकपॉट समेत पूरा प्राइज स्ट्रक्चर

इस लॉटरी के टिकट की कीमत ₹500 रखी गई थी. ड्रॉ का आयोजन पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग की कड़ी निगरानी में किया जा रहा है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे. अधिकारियों ने टिकट धारकों को सलाह दी है कि वे अपने टिकट सुरक्षित रखें, क्योंकि इनाम का दावा करने के लिए मूल टिकट दिखाना अनिवार्य होगा.

ड्रॉ के नतीजे जारी होने के बाद विजेताओं की सूची पंजाब सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी और पंजाब स्टेट गजट में भी प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद प्रतिभागी अपने टिकट नंबर को मिलाकर यह जांच सकेंगे कि उन्हें कोई इनाम मिला है या नहीं.

डियर होली बंपर 2026 का प्राइज स्ट्रक्चर

पंजाब स्टेट डियर होली बंपर लॉटरी 2026 में बड़े इनामों की लंबी सूची रखी गई है. इस लॉटरी का पहला इनाम ₹3 करोड़ है, जो केवल एक विजेता को मिलेगा. इसके अलावा दूसरा इनाम ₹50 लाख और तीसरा इनाम ₹25 लाख रखा गया है.

इसके बाद चौथे स्थान पर ₹10 लाख का इनाम, पांचवें स्थान पर ₹5 लाख का इनाम दिया जाएगा. वहीं छठे से नौवें स्थान तक के विजेताओं को ₹9,000 से ₹1,000 तक की राशि मिलेगी. नौवें पुरस्कार वर्ग में करीब 50,000 विजेताओं को ₹1,000-₹1,000 दिए जाएंगे.

पंजाब राज्य प्रिय होली बंपर 2026 लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

कहां देखें लाइव ड्रॉ

जो लोग इस लॉटरी के ड्रॉ को लाइव देखना चाहते हैं, वे पंजाब स्टेट लॉटरी विभाग के आधिकारिक यूट्यूब चैनल Punjab State Lottery Live पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं. यह लाइव स्ट्रीमिंग शाम 6 बजे से पहले शुरू हो जाएगी.

लाइव ड्रॉ के दौरान हर पुरस्कार श्रेणी के लिए नंबर निकालने की पूरी प्रक्रिया दिखाई जाएगी. ड्रॉ पूरा होने के बाद विजेताओं की पूरी सूची PDF फॉर्मेट में आधिकारिक वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगी.

पंजाब स्टेट की बंपर लॉटरी पूरे देश में लोकप्रिय मानी जाती है और इसमें बड़ी इनामी राशि के कारण हजारों लोग भाग लेते हैं. ऐसे में आज शाम होने वाले इस ड्रॉ का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.