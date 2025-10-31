Punjab State Lottery Diwali Bumper 2025 Result (OUT): पंजाब स्टेट लॉटरी दिवाली बंपर 2025 का परिणाम जारी, A438586 ने जीता 11 करोड़ का पहला इनाम; देखें पूरी विजेता लिस्ट

Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025

Punjab State Lottery Diwali Bumper 2025 Result (OUT): पंजाब स्टेट की सबसे बड़ी और चर्चित लॉटरी, दीवाली बंपर 2025, का नतीजा आखिरकार जारी कर दिया गया है. इस बार टिकट नंबर A438586 की किस्मत चमक गई है, जिसने जीत लिया है 11 करोड़ रुपये का पहला इनाम. पूरे पंजाब में इस नतीजे को लेकर खुशी का माहौल है. लुधियाना में आयोजित लाइव ड्रॉ शुक्रवार रात 8 बजे शुरू होना था, जो थोड़ी देरी से हुआ. इसके बाद जैसे ही इनाम का नंबर घोषित हुआ, माहौल तालियों और खुशियों से गूंज उठा.

लॉटरी विभाग के मुताबिक, इस बार का ड्रॉ बेहद पारदर्शिता और निगरानी में हुआ है ताकि किसी भी तरह का संदेह न रहे.

ये भी पढें: Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result Live Updates: पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का रिजल्ट जारी, एक क्लिक में देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट; जानें किसे मिला ₹11 करोड़?

टिकट नंबर A438586 बना करोड़पति

सभी विजेताओं के टिकट नंबर?

पहला इनाम ( ₹ 11,00,00,000): A438586

दूसरा इनाम ( ₹ 1,00,00,000): A821602, B590883, C754234

तीसरा इनाम ( ₹ 50,00,000): A469288, B959352, C492061

चौथा इनाम ( ₹ 10,00,000): A831297, B994527, C515119, A817628, B725405, C746145, A264139, B771286, C702271

पांचवां इनाम ( ₹ 5,00,000): A890592, B838579, C364571, A444193, B523344, C815062, A502462, B207139, C894070

छोटे इनामों की लिस्ट भी जारी

छठा इनाम ( ₹ 9,000): 0025, 1047, 1459, 5304, 6538, 7570, 7923, 8227, 8535, 9885

7वां इनाम ( ₹ 5,000): 1305, 1419, 1851, 2856, 3267, 4938, 7859, 8158, 8957, 9441

8वां इनाम ( ₹ 3,000): 0051, 1980, 2051, 4229, 4436, 6070, 6203, 6450, 8251, 9915

9वां इनाम ( ₹ 1,000): 0012, 0671, 1111, 1471, 1959, 2322, 2668, 3320, 3719, 4180, 4627, 5066, 5513, 6006, 6674, 7259, 7852, 8446, 8940, 9527, 0023, 0681, 1159, 1475, 1974, 2333, 2730, 3328, 3724, 4187, 4654, 5108, 5533, 6028, 6758, 7310, 7910, 8454, 8970, 9538, 0045, 0686, 1165, 1488, 1978, 2348, 2738, 3330, 3759, 4196, 4655, 5115, 5551, 6085, 6766, 7331, 7925, 8465, 8978, 9558, 0155, 0705, 1170, 1542, 2001, 2354, 2822, 3333, 3762, 4199, 4659, 5122, 5576, 6086, 6779, 7379, 7949, 8480, 8991, 9580, 0197, 0735, 1176, 1543, 2006, 2355, 2846, 3343, 3775, 4207, 4669, 5123, 5582, 6094, 6855, 7388, 7986, 8481, 9019, 9588, 0226, 0742, 1180, 1572, 2018, 2356, 2924, 3378, 3796, 4236, 4687, 5128, 5589, 6099, 6873, 7420, 7997, 8485, 9054, 9690,0292, 0747, 1196, 1584, 2030, 2359, 2925, 3394, 3831, 4262, 4750, 5164, 5624, 6132, 6907, 7434, 8012, 8518, 9065, 9696, 0304, 0767, 1224, 1643, 2041, 2402, 2940, 3437, 3836, 4276, 4754, 5181, 5639, 6136, 6909, 7452, 8056, 8554, 9085, 9614, 0348, 0791, 1256, 1656, 2079, 2421, 2942, 3438, 3856, 4300, 4785

30 दिनों के भीतर दाखिल करना होगा दावा

इस बार के पंजाब दीवाली बंपर की खास बात यह रही कि 11 करोड़ का जैकपॉट देश की सबसे बड़ी राज्य लॉटरी रकमों में से एक है. हजारों लोगों ने अपनी किस्मत आजमाई और अब विजेता अपने टिकट नंबरों की जांच में लगे हैं.

विभाग की ओर से बताया गया कि सभी इनाम पाने वालों को अपने पुरस्कार के लिए 30 दिनों के भीतर दावा दाखिल करना होगा. 10,000 रुपये से अधिक के इनामों पर आयकर अधिनियम के तहत TDS की कटौती की जाएगी.

punjabstatelotteries.gov.in पर देखें रिजल्ट

पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने प्रतिभागियों को सावधान किया है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर ही रिजल्ट जांचें, किसी भी फर्जी साइट या एजेंट से बचें.