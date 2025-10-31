Punjab Diwali Bumper Lottery Result Today 2025: आज आएगा पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी रिजल्ट, 11 करोड़ का जैकपॉट, रात 8 बजे खुलेगी किस्मत, जानें किसे क्या मिलेगा

Punjab Diwali Bumper Lottery 2025 Result (Photo : X)

Punjab Diwali Bumper Lottery Result 2025 Live Update: आज यानी 31 अक्टूबर 2025 का दिन उन लोगों के लिए बेहद खास है, जिन्होंने पंजाब स्टेट दिवाली बंपर लॉटरी 2025 का टिकट खरीदा है. आज रात इस बंपर लॉटरी का रिजल्ट आने वाला है. इस दिवाली कौन करोड़पति बनेगा, इसका फैसला आज शाम हो जाएगा. इस लॉटरी का जैकपॉट यानी पहला इनाम ही 11 करोड़ रुपये का है. चलिए आपको बताते हैं कि आज कब और कहां ये रिजल्ट निकलेगा और किस विजेता को कितने रुपये मिलेंगे.

आज कितने बजे आएगा रिजल्ट?

पंजाब दिवाली बंपर लॉटरी का ड्रॉ आज (31 अक्टूबर) शाम को करीब 8:00 बजे निकाला जाएगा. यह ड्रॉ आमतौर पर पंजाब के लुधियाना या चंडीगढ़ में आयोजित किया जाता है.

इनामों की बरसात: 11 करोड़ से लेकर 7 हजार तक

इस लॉटरी में सिर्फ एक नहीं, बल्कि हजारों इनाम हैं. सबसे बड़ा इनाम 11 करोड़ का है, लेकिन उसके अलावा भी करोड़ों के इनाम बांटे जाएंगे.

पहला इनाम: 11 करोड़ रुपये (सिर्फ 1 विजेता को)

11 करोड़ रुपये (सिर्फ 1 विजेता को) दूसरा इनाम: 1-1 करोड़ रुपये (कुल 3 विजेताओं को)

1-1 करोड़ रुपये (कुल 3 विजेताओं को) तीसरा इनाम: 50-50 लाख रुपये (कुल 3 विजेताओं को)

50-50 लाख रुपये (कुल 3 विजेताओं को) चौथा इनाम: 10-10 लाख रुपये (कुल 9 विजेताओं को)

10-10 लाख रुपये (कुल 9 विजेताओं को) पांचवां इनाम: 5-5 लाख रुपये (कुल 9 विजेताओं को)

हजारों लोगों को मिलेंगे और भी इनाम

अगर आपका नंबर बड़े इनामों में नहीं लगता है, तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है. इस लॉटरी में हजारों छोटे इनाम भी हैं:

छठा इनाम: 9,000 रुपये (कुल 2,400 विजेताओं को)

9,000 रुपये (कुल 2,400 विजेताओं को) सातवां इनाम: 7,000 रुपये (कुल 2,400 विजेताओं को)

500 रुपये के टिकट ने दिया मौका

इस बंपर लॉटरी के एक टिकट की कीमत 500 रुपये थी. लोगों ने 500 रुपये में अपनी किस्मत आजमाई है, जिसमें 11 करोड़ रुपये तक जीतने का शानदार मौका है. लॉटरी की सीरीज A, B और C के तहत टिकट बेचे गए हैं.

रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

जैसे ही शाम 8 बजे रिजल्ट घोषित होगा, आप इसे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:

सबसे पहले पंजाब लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर जाएं. वेबसाइट के होमपेज पर आपको 'Punjab State Diwali Bumper Lottery 2025 Result' जैसा लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद रिजल्ट की एक PDF फाइल खुलेगी. इस PDF फाइल में आप अपने टिकट का नंबर ढूंढ सकते हैं.

आज रात 8 बजे के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस दिवाली पर 11 करोड़ का यह बंपर जैकपॉट किसके घर जाता है.