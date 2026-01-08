Punjab State Lohri Bumper Lottery 2026: 10 करोड़ का पहला इनाम; जानें ड्रॉ की तारीख और टिकट की कीमत, नतीजे punjabstatelotteries.gov.in पर आएंगे

पंजाब राज्य लॉटरी

Punjab State Lohri Bumper Lottery 2026: पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने अपने सबसे लोकप्रिय 'डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026' के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है. इस वर्ष भी लॉटरी प्रेमियों के लिए 10 करोड़ रुपये का विशाल प्रथम पुरस्कार रखा गया है. विभाग के अनुसार, इस लॉटरी का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ावा देना और अन्य राज्यों की लॉटरी को कड़ी प्रतिस्पर्धा देना है. लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहार के अवसर पर निकाले जाने वाले इस ड्रॉ की टिकटों की बिक्री पूरे राज्य में जोरों पर है.

ड्रॉ की तारीख और समय (Important Dates)

पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर 2026 का लकी ड्रॉ 17 जनवरी, 2026 को निकाला जाएगा. यह प्रक्रिया शाम 6:00 बजे से लुधियाना में आधिकारिक पैनल की मौजूदगी में शुरू होगी. ड्रॉ के नतीजे आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाइव देखे जा सकेंगे.

पुरस्कारों की पूरी सूची (Prize Structure)

इस बार सरकार ने पुरस्कार राशि और विजेताओं की संख्या में काफी विस्तार किया है:

प्रथम पुरस्कार: 10 करोड़ रुपये (1 विजेता).

द्वितीय पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये (1 विजेता).

तृतीय पुरस्कार: 50 लाख रुपये (1 विजेता).

चौथा पुरस्कार: 10 लाख रुपये (8 विजेताओं के लिए).

पांचवां पुरस्कार: 5 लाख रुपये (8 विजेताओं के लिए).

इसके अलावा 9,000 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक के हजारों छोटे पुरस्कार भी शामिल हैं.

टिकट की कीमत और खरीदारी की प्रक्रिया

लोहड़ी बंपर 2026 के एक टिकट की कीमत 500 रुपये निर्धारित की गई है. इच्छुक नागरिक पंजाब सरकार द्वारा अधिकृत लॉटरी स्टॉल्स से ऑफलाइन टिकट खरीद सकते हैं. इसके अलावा, विभाग ने कुछ अधिकृत पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी की सुविधा भी दी है. विशेषज्ञों का सुझाव है कि फसवणूक से बचने के लिए केवल अधिकृत एजेंटों से ही टिकट लें.

रिजल्ट कैसे चेक करें और इनाम कैसे क्लेम करें?

ड्रॉ संपन्न होने के बाद, परिणाम आधिकारिक पोर्टल punjabstatelotteries.gov.in पर उपलब्ध होंगे. विजेता अगले दिन के प्रमुख समाचार पत्रों में भी अपना टिकट नंबर देख सकते हैं.

यदि इनाम की राशि 10,000 रुपये से अधिक है, तो विजेता को 30 दिनों के भीतर पंजाब राज्य लॉटरी निदेशालय, चंडीगढ़ में अपना दावा (Claim) प्रस्तुत करना होगा.

क्लेम के लिए मूल टिकट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है.