Weather Forecast Today, March 18: देश के मौसम में बड़ा बदलाव, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में बारिश और गरज का अलर्ट, जानें आज का लेटेस्ट वेदर अपडेट

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Weather Forecast Today, March 18: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 18 मार्च को देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम के अलग-अलग रूप देखने को मिलेंगे. एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के प्रभाव से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है, जिससे पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही गर्मी से राहत मिल सकती है. वहीं, दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर: छाए रहेंगे बादल

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बुधवार को दिनभर आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, शाम या रात के समय 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33°C और न्यूनतम तापमान 18°C के आसपास रहने की उम्मीद है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today, March 17: उत्तर भारत में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली-मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम? IMD से जानें ताजा अपडेट

मुंबई और महाराष्ट्र: उमस के बीच हल्की बूंदाबांदी

मुंबई और ठाणे जैसे तटीय जिलों में बुधवार को गर्मी और उमस का असर बना रहेगा. हालांकि, स्थानीय स्तर पर बादल बनने के कारण कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के लिए 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है, जहां बिजली कड़कने के साथ हल्की फुहारें पड़ने की संभावना है.

बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद का हाल

बेंगलुरु: शहर में शाम के समय गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी.

चेन्नई: यहां मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है. अधिकतम तापमान 34°C तक जा सकता है.

हैदराबाद: शहर के कुछ हिस्सों में दोपहर बाद गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं, जिससे मौसम खुशनुमा बना रहेगा.

कोलकाता और शिमला: कहीं शुष्क गर्मी तो कहीं बर्फबारी

कोलकाता में मौसम शुष्क बना रहेगा और दिन के समय तेज धूप के कारण गर्मी का एहसास होगा. इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान है. मौसम विभाग ने शिमला सहित आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ओलावृष्टि (Hailstorm) की चेतावनी भी जारी की है.

अन्य राज्यों का पूर्वानुमान

पूर्वोत्तर भारत, विशेष रूप से असम और मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. विशेषज्ञों का मानना है कि मार्च के तीसरे सप्ताह में होने वाली यह बारिश कृषि के लिए मिश्रित परिणाम दे सकती है, लेकिन शहरी इलाकों में यह बढ़ते पारे को रोकने में मददगार साबित होगी.