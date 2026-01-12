Punjab State Lottery Lohri Bumper 2026 Ticket Price: जानें टिकट की कीमत, इनामों की सूची और लकी ड्रॉ की तारीख

Representational Image | PTI

पंजाब में लोहड़ी के त्यौहार का उत्साह बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने 'पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी बंपर लॉटरी 2026' के विवरण जारी कर दिए हैं. इस साल की लॉटरी न केवल बड़े इनामों के लिए चर्चा में है, बल्कि पारदर्शी प्रक्रिया और बढ़ती इनामी राशि के कारण भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. पंजाब के वित्त विभाग के अनुसार, इस बंपर लॉटरी का मुख्य उद्देश्य राज्य के राजस्व को बढ़ावा देना और आम जनता को कानूनी तरीके से अपनी किस्मत आजमाने का मौका देना है. नतीजे punjabstatelotteries.gov.in पर आएंगे.

पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी बंपर लॉटरी 2026 टिकट की कीमत और उपलब्धता

पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर 2026 के एक टिकट की कीमत 500 रुपये निर्धारित की गई है. इसके साथ डाक या अन्य शुल्क अलग से लग सकते हैं. ये टिकट पंजाब में सरकार द्वारा अधिकृत एजेंटों, खुदरा विक्रेताओं और पोस्ट ऑफिसों से खरीदे जा सकते हैं. ऑनलाइन खरीदारी के लिए भी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि लोग फर्जीवाड़े से बच सकें.

इनामों की भव्य सूची (Prize Structure)

इस साल पंजाब सरकार ने इनामी राशि में भारी बढ़ोतरी की है. इस लॉटरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पहला इनाम 'गारंटीड' होता है, जो बेचे गए टिकटों में से ही किसी एक भाग्यशाली विजेता को दिया जाता है.

पहला इनाम: 10 करोड़ रुपये (1 विजेता).

दूसरा इनाम: 1 करोड़ रुपये (1 विजेता).

तीसरा इनाम: 50 लाख रुपये (1 विजेता).

चौथा इनाम: 10 लाख रुपये (कुल 10 पुरस्कार).

पांचवां इनाम: 5 लाख रुपये (कुल 10 पुरस्कार). इसके अलावा हजारों छोटे इनाम भी रखे गए हैं, जिससे विजेताओं की कुल संख्या 68,000 से अधिक होने की उम्मीद है.

लकी ड्रॉ की तारीख (Draw Date)

पंजाब स्टेट लोहड़ी बंपर 2026 का परिणाम 17 जनवरी 2026 को घोषित किया जाएगा. ड्रॉ की प्रक्रिया लुधियाना में पंजाब स्टेट लॉटरी निदेशालय की निगरानी में पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. विजेता आधिकारिक वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

नियम और टैक्स की जानकारी

नियमों के अनुसार, 10,000 रुपये से अधिक की इनामी राशि पर 30 प्रतिशत आयकर (TDS) काटा जाएगा. बड़े इनामों का दावा करने के लिए विजेताओं को ड्रॉ की तारीख से 30 दिनों के भीतर पंजाब राज्य लॉटरी निदेशालय, चंडीगढ़ में अपने असली टिकट और पहचान प्रमाण पत्र (जैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड) के साथ संपर्क करना होगा.

सावधानी का मशविरा: लॉटरी विभाग ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही टिकट खरीदें. किसी भी अनजान लिंक या व्हाट्सएप मैसेज पर आने वाले लॉटरी जीतने के झांसे में न आएं, क्योंकि पंजाब सरकार ऐसी गतिविधियों के लिए आधिकारिक चैनलों का ही उपयोग करती है.