Punjab State Dear Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2026 Result: आज रात 8 बजे घोषित होंगे ‘डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर लॉटरी 2026’ के नतीजे, लकी ड्रा विजेता सूची देखें

नई दिल्ली, 12 जनवरी: Punjab State Lottery Department ने आधिकारिक तौर पर पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026 के लॉन्च की घोषणा कर दी है. पंजाब के राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना के बाद इस बड़े हार्वेस्ट-थीम्ड बंपर ड्रॉ को हरी झंडी दी गई है. यह लॉटरी राज्य के इतिहास के सबसे बड़े इनाम पूल में से एक मानी जा रही है, जिसकी कुल इनामी राशि 23.47 करोड़ रुपये है.

पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026 को पारंपरिक लोहड़ी और मकर संक्रांति के त्योहारों के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है. यह ड्रॉ न केवल पंजाब के निवासियों बल्कि अन्य वैध लॉटरी राज्यों के प्रतिभागियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहेगा.

पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026: इनाम राशि और पुरस्कार संरचना

इस बंपर लॉटरी का सबसे बड़ा आकर्षण 10 करोड़ रुपये का पहला इनाम है, जो एक भाग्यशाली विजेता को मिलेगा. यह स्कीम कई नए करोड़पति बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है और इसमें अलग-अलग स्तरों पर पुरस्कार रखे गए हैं.

पहला इनाम: ₹10,00,00,000 (1 विजेता)

दूसरा इनाम: ₹1,00,00,000 (1 विजेता)

तीसरा इनाम: ₹50,00,000 (1 विजेता)

चौथा इनाम: ₹10,00,000 प्रत्येक (8 विजेता)

पांचवां इनाम: ₹5,00,000 प्रत्येक (8 विजेता)

इसके अलावा, छठे से नौवें पुरस्कार स्तर तक ₹1,000 से ₹9,000 तक के हजारों छोटे इनाम भी शामिल हैं. कुल 16 लाख टिकटों में इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों को जीतने का मौका मिलेगा.

टिकट की कीमत और उपलब्धता

आम जनता की पहुंच को ध्यान में रखते हुए, पंजाब सरकार ने इस बंपर लॉटरी के एक टिकट की कीमत ₹500 तय की है, जिसमें सभी कर शामिल हैं.

यह लॉटरी A और B दो सीरीज में उपलब्ध होगी, जिनके टिकट नंबर 200000 से 999999 तक होंगे. टिकट पंजाब भर में अधिकृत लॉटरी विक्रेताओं के पास और उन राज्यों के आधिकारिक डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से उपलब्ध होंगे, जहां लॉटरी की बिक्री कानूनी रूप से मान्य है.

ड्रॉ की तारीख और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

पंजाब स्टेट डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026 का ड्रॉ 17 जनवरी 2026 को रात 8 बजे आयोजित किया जाएगा. परिणाम आमतौर पर ड्रॉ समारोह के बाद शाम तक घोषित कर दिए जाते हैं.

पारदर्शिता और रियल-टाइम अपडेट के लिए ड्रॉ का लाइव प्रसारण किया जाएगा। प्रतिभागी आधिकारिक Punjab State Lotteries वेबसाइट या सरकारी सोशल मीडिया चैनलों, जैसे PUNJAB LIVE DRAW YouTube चैनल, पर परिणाम लाइव देख सकते हैं.

जानें क्या हैं पंजाब स्टेट लॉटरी

द लॉटरीज (रेगुलेशन) एक्ट, 1998 के तहत अधिकृत, पंजाब स्टेट लॉटरी राज्य के विकास कार्यों के लिए राजस्व जुटाने का एक कानूनी और विनियमित माध्यम है. साथ ही यह नागरिकों को पारदर्शी तरीके से बड़े इनाम जीतने का अवसर भी प्रदान करती है.

लॉटरी विभाग ने स्पष्ट किया है कि ₹10,000 से अधिक की इनाम राशि विजेताओं को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चंडीगढ़ स्थित पंजाब स्टेट लॉटरी निदेशालय से क्लेम करनी होगी. वहीं, छोटी इनाम राशि अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर्स के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है.

प्रतिभागी आधिकारिक नतीजे देखने और ताज़ा विजेताओं की जानकारी के लिए Punjab State Lotteries Live Draw को फॉलो कर सकते हैं, जहां सरकारी मंज़ूरी के साथ सभी ड्रॉ का लाइव प्रसारण किया जाता है.