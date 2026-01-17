Punjab State Dear Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2026: जानें कब होगी घोषणा, कितनी है इनामी राशि और कैसे देखें रिजल्ट

Photo- punjabstatelotteries.gov.in

Punjab State Dear Lohri Makar Sankranti Bumper Lottery 2026 Results on punjabstatelotteries.gov.in : पंजाब राज्य लॉटरी विभाग ने अपनी बहुप्रतीक्षित 'डियर लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर लॉटरी 2026' (Punjab Lohri Makar Sankranti Bumper 2026) के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. त्योहारों के सीजन में आने वाली इस विशेष लॉटरी का ड्रा आज यानी 17 जनवरी 2026 को निकाला जाना है. पंजाब की यह बंपर लॉटरी न केवल राज्य बल्कि पूरे उत्तर भारत में अपनी भारी-भरकम इनामी राशि के लिए जानी जाती है.

करोड़ों में है पहला इनाम

पंजाब स्टेट डियर बंपर लॉटरी के इस संस्करण में प्रथम पुरस्कार की राशि करोड़ों में रखी गई है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, पहले विजेता को 5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा सकती है, जो दो विजेताओं के बीच समान रूप से विभाजित हो सकती है (प्रत्येक को 2.5 करोड़). इसके अलावा, दूसरे और तीसरे पुरस्कार के रूप में भी लाखों रुपये के इनाम वितरित किए जाएंगे.

पंजाब राज्य लॉटरी कब और कहां होगा ड्रा?

लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर का ड्रा पंजाब के लुधियाना स्थित लॉटरी निदेशालय में शाम को आयोजित किया जाएगा. विभाग के अनुसार, ड्रा की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होती है और इसे जजों के एक पैनल की निगरानी में रैंडम नंबर जनरेशन के जरिए निकाला जाता है. नतीजे आधिकारिक रूप से रात 8 बजे तक घोषित होने की उम्मीद है.

पंजाब राज्य लॉटरी रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया

लॉटरी धारक अपना परिणाम पंजाब राज्य लॉटरी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं. नतीजे देखने के स्टेप्स नीचे दिए गए हैं:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट punjabstatelotteries.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर 'Search Lottery Result' के विकल्प पर क्लिक करें.

'Lohri Makar Sankranti Bumper 2026' के लिंक का चयन करें.

अब आप रिजल्ट की पीडीएफ (PDF) फाइल डाउनलोड कर सकते हैं और अपना टिकट नंबर मैच कर सकते हैं.

बंपर लॉटरी का महत्व

पंजाब सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये लॉटरी योजनाएं राज्य के राजस्व में योगदान देने के साथ-साथ कई लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बनती हैं. अन्य निजी लॉटरी के मुकाबले सरकारी होने के कारण इसमें धोखाधड़ी की संभावना कम होती है और विजेताओं को सुरक्षित रूप से इनामी राशि हस्तांतरित की जाती है.

विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपना मूल टिकट संभालकर रखें, क्योंकि इनाम का दावा करने के लिए 30 दिनों के भीतर टिकट और आवश्यक दस्तावेज विभाग को जमा करना अनिवार्य होता है.