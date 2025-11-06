Kerala Lottery Result LIVE 06-11-2025: करुणा प्लस KN-596 के नतीजे घोषित, यहां देखें विनर्स लिस्ट

Kerala Lottery Result Today: केरल लॉटरी का आज, यानी 6 नवंबर 2025, का रिजल्ट (Kerala Lottery Result Today) बस आने ही वाला है. आज गुरुवार को 'करुणा प्लस KN-596' (Karunya Plus KN-596) लकी ड्रॉ के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं.
यह ड्रॉ केरल सरकार की देखरेख में तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन (Gorky Bhavan) में निकाला जा रहा है. क्या पता आज आपकी किस्मत चमक जाए और आप 1 करोड़ रुपये के पहले इनाम के विजेता बन जाएं.
हम यहीं पर आपको केरल लॉटरी के लाइव अपडेट्स (Kerala Lottery Live Update) दे रहे हैं. जैसे ही नंबरों की घोषणा होगी, आप यहां विजेताओं की पूरी लिस्ट देख पाएंगे. इस लॉटरी (Karunya KN-596) में कुल 108 लाख टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध थे.
कितना है इनाम? (Karunya Plus KN-596 Prize Details)
आज के करुणा प्लस ड्रॉ में मिलने वाले इनामों की लिस्ट यह रही:
- पहला इनाम: 1 करोड़ रुपये
- दूसरा इनाम: 10 लाख रुपये
- तीसरा इनाम: 1 लाख रुपये
- चौथा इनाम: 5,000 रुपये
- पांचवां इनाम: 1,000 रुपये
- छठा इनाम: 500 रुपये
- सातवां इनाम: 100 रुपये
- सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize): 8,000 रुपये
Karunya Plus KN-596: विनर्स लिस्ट (जल्द अपडेट होगी)
जैसे ही नतीजे घोषित होंगे, पूरी लिस्ट यहाँ अपडेट कर दी जाएगी:
- पहला इनाम (1 करोड़ रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- दूसरा इनाम (10 लाख रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- तीसरा इनाम (1 लाख रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- सांत्वना पुरस्कार (8,000 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- चौथा इनाम (5,000 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- पांचवां इनाम (2,000 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- छठा इनाम (1,000 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- सातवां इनाम (500 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- आठवां इनाम (200 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
- नौवां इनाम (100 रुपये): [नंबर की घोषणा जल्द]
Disclaimer: लॉटरी में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है. इसे जिम्मेदारी से खेला जाना चाहिए. यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से है. हम किसी भी तरह से लॉटरी को बढ़ावा नहीं देते हैं.