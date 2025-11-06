Kerala Lottery Result Today: आज कौन बना करोड़पति? Karunya Plus KN-596 के नतीजे 3 बजे होंगे जारी, 1 करोड़ का पहला इनाम

Kerala Lottery Result Today, 6 November 2025 Live: आज 6 नवंबर 2025, गुरुवार का दिन है और केरल में कई लोगों की किस्मत चमकने वाली है. केरल राज्य लॉटरी विभाग आज दोपहर 3 बजे करुणा प्लस KN-596 (Karunya Plus KN-596) लॉटरी के नतीजे घोषित करेगा.
यह ड्रॉ तिरुवनंतपुरम के गोर्की भवन (Gorky Bhavan) में निकाला जाएगा. आज का पहला इनाम जीतने वाले को पूरे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं, दूसरा इनाम 30 लाख रुपये और तीसरा इनाम 5 लाख रुपये है. ड्रॉ की पूरी प्रक्रिया जजों की एक स्वतंत्र टीम की निगरानी में की जाएगी.
सभी लाइव अपडेट और विनिंग नंबर्स की पूरी लिस्ट आप दोपहर 3 बजे से यहाँ देख पाएँगे.
करुणा प्लस KN-596: इनामों की पूरी लिस्ट
- पहला इनाम: 1 करोड़ रुपये
- दूसरा इनाम: 30 लाख रुपये
- तीसरा इनाम: 5 लाख रुपये
- चौथा इनाम: 5,000 रुपये
- पाँचवाँ इनाम: 2,000 रुपये
- छठा इनाम: 1,000 रुपये
- सातवाँ इनाम: 500 रुपये
- आठवाँ इनाम: 200 रुपये
- नौवाँ इनाम: 100 रुपये
- सांत्वना पुरस्कार (Consolation Prize): 5,000 रुपये
Karunya Plus KN-596: विनिंग नंबर्स की लिस्ट
(नोट: सभी नतीजे दोपहर 3 बजे के बाद अपडेट किए जाएँगे)
पहले इनाम (1 करोड़) का लकी नंबर:
- (जल्द अपडेट होगा)
दूसरे इनाम (30 लाख) का लकी नंबर:
- (जल्द अपडेट होगा)
तीसरे इनाम (5 लाख) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
सांत्वना पुरस्कार (5,000) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
चौथे इनाम (5,000) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
पाँचवें इनाम (2,000) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
छठे इनाम (1,000) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
सातवें इनाम (500) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
आठवें इनाम (200) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
नौवें इनाम (100) के लकी नंबर्स:
- (जल्द अपडेट होगा)
रिजल्ट को कैसे वेरिफाई करें?
नतीजे घोषित होने के बाद, सभी विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबर का मिलान केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट (keralalottery.info) पर छपे नतीजों से जरूर करें.
आप चाहें तो केरल सरकार के गजट (Gazette) ऑफिस जाकर भी रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
इनाम की रकम कैसे क्लेम करें?
अगर आपका नंबर लकी ड्रॉ में निकलता है, तो आपको इनाम की राशि क्लेम करने के लिए तिरुवनंतपुरम में गोर्की भवन (बेकरी जंक्शन के पास) स्थित केरल लॉटरी ऑफिस जाना होगा.
जरूरी बातें:
- आपको ड्रॉ की तारीख (आज) से 30 दिनों के अंदर ही अपना इनाम क्लेम करना होगा. अगर आप 30 दिन के बाद जाते हैं, तो आपको इनाम की राशि नहीं मिलेगी.
- इनाम क्लेम करने के लिए आपके पास असली विनिंग टिकट और वैध पहचान पत्र होना जरूरी है.
इनाम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स:
- आपका असली विनिंग टिकट (जिसके आगे और पीछे दोनों तरफ आपने साइन किया हो).
- एक पासपोर्ट साइज फोटो (जिसे किसी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराया गया हो).
- आपके पैन कार्ड की एक सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी.
- एक वैध आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड या पैन कार्ड).
- एक भरा हुआ और साइन किया हुआ प्राइज मनी रसीद फॉर्म (जिस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगा हो).
रिजल्ट का PDF कैसे डाउनलोड करें?
- सबसे पहले केरल लॉटरी की आधिकारिक वेबसाइट www.keralalotteries.info या www.keralalotteryresult.net पर जाएं.
- होमपेज पर 'Karunya Plus KN 596 Lottery results' के लिंक को चुनें.
- लिंक पर क्लिक करते ही रिजल्ट पेज खुल जाएगा, जहाँ आप सभी विनिंग नंबर्स देख सकते हैं.
- यहीं पर आपको 'Download' का ऑप्शन दिखेगा. इस पर टैप करके आप रिजल्ट का PDF अपने पास सेव कर सकते हैं.