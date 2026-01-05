Pongal Special Trains 2026: पोंगल पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी; दक्षिण रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें रूट और टाइमिंग

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

Pongal Special Trains 2026: दक्षिण भारत के प्रमुख फसल उत्सव 'पोंगल' के अवसर पर अपने गृहनगर जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने त्योहार की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 8 जनवरी से 21 जनवरी, 2026 तक विशेष ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है. इन ट्रेनों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया रविवार, 4 जनवरी की सुबह 8:00 बजे से शुरू हो गई है.

यह कदम उन हजारों यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पाने के कारण परेशान थे. गौरतलब है कि 13 से 16 जनवरी के बीच की पीक डेट्स के लिए नियमित टिकट पिछले साल नवंबर में ही मिनटों के भीतर बिक गए थे. यह भी पढ़ें: Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे का तोहफा! नए साल की पूर्व संध्या पर चलाएगी मुंबई लोकल की चार स्पेशल ट्रेनें

प्रमुख रूट और ट्रेनों का शेड्यूल

ये विशेष ट्रेनें चेन्नई के प्रमुख केंद्रों (तांबरम, चेन्नई एग्मोर और एमजीआर चेन्नई सेंट्रल) को तमिलनाडु के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों से जोड़ेंगी.

तांबरम - नागरकोइल/कन्याकुमारी: सुपरफास्ट स्पेशल (06012/06011) 11, 12, 18 और 19 जनवरी को चलेंगी.

सुपरफास्ट स्पेशल (06012/06011) 11, 12, 18 और 19 जनवरी को चलेंगी. तिरुनेलवेली - चेंगलपट्टू: सुपरफास्ट स्पेशल (06156/06155 और 06158/06157) 9, 10, 16 और 17 जनवरी को संचालित होंगी.

सुपरफास्ट स्पेशल (06156/06155 और 06158/06157) 9, 10, 16 और 17 जनवरी को संचालित होंगी. चेन्नई सेंट्रल - कोयंबटूर: एसी और सुपरफास्ट स्पेशल (06034/06033) 11, 12, 18 और 19 जनवरी को सेवा प्रदान करेंगी.

एसी और सुपरफास्ट स्पेशल (06034/06033) 11, 12, 18 और 19 जनवरी को सेवा प्रदान करेंगी. अन्य मार्ग: इसके अलावा मंगलुरु जंक्शन और चेन्नई सेंट्रल, तथा इरोड-सेंगोट्टई-पोदनूर सर्किट के बीच भी विशेष सेवाएं शुरू की गई हैं.

बुकिंग और किराये की जानकारी

यात्री इन विशेष ट्रेनों के लिए IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट, रेल कनेक्ट ऐप या रेलवे आरक्षण काउंटरों के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं.

रेलवे अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 'विशेष किराया' (Special Fare) ट्रेनों की मूल्य संरचना नियमित एक्सप्रेस सेवाओं से भिन्न हो सकती है. चूंकि ये ट्रेनें अक्सर रात के अंत में या सुबह जल्दी प्रस्थान करती हैं, इसलिए यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे प्रस्थान समय और ट्रेन नंबर की दोबारा जांच जरूर कर लें.

बस सेवाओं की भी तैयारी

पोंगल का मुख्य उत्सव 15 जनवरी को मनाया जाएगा, जो दक्षिण भारत में साल के सबसे बड़े पलायन (Migration) में से एक होता है. रेल सेवाओं के पूरक के रूप में, तमिलनाडु सरकार 6 जनवरी को एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाली है, जिसमें विशेष बसों की तैनाती और उनके संचालन को अंतिम रूप दिया जाएगा.

रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे रीयल-टाइम उपलब्धता के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग करें और अंतिम समय की अफरा-तफरी से बचने के लिए जल्द से जल्द अपनी सीटें सुरक्षित करें.