Tambaram Railway Station: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में महिला फिसली, टिकट चेकर ने बचाई जान, तमिलनाडु के तमबारम स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO

A female passenger fell from the train (Credit-@thejaagindia)

Tambaram Railway Station: चेन्नई (Chennai) के तांबरम रेलवे स्टेशन (Tambaram Railway Station) पर एक बड़ा हादसा उस वक्त टल गया, जब एक महिला यात्री ट्रेन में चढ़ते समय फिसल गई. मौके पर मौजूद टिकट चेकर (Ticket Checker) की फुर्ती और सतर्कता से महिला की जान बच गई. यह पूरी घटना CCTV Video में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.यह घटना 20 दिसंबर 2025 को बीच जाने वाली ट्रेन (Beach-bound Train) में हुई.

महिला यात्री जैसे ही ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह चलती ट्रेन (Moving Train) व प्लेटफॉर्म के बीच फंस गई.कुछ ही सेकंड में यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @thejaagindia नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Mysore: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरा यात्री, रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर बचाई जान, पांडवपुरा रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO

टिकट चेकिंग स्टाफ के नितीश कुमार ने दिखाई बहादुरी

“Swift alertness by ticket checking staff Nithish Kumar at Tambaram on December 20 helped save a woman passenger who slipped while boarding a Beach-bound train. His timely intervention prevented a serious accident, officials said.”#RailwaySafety #Tambaram #IndianRailways pic.twitter.com/smxJLlBfLR — Jaag India (@thejaagindia) December 23, 2025

तुरंत महिला की जान बचाने के लिए दौड़े कर्मचारी

महिला को गिरते देख वहां तैनात रेलवे कर्मचारी नितीश कुमार (Nithish Kumar) ने बिना समय गंवाए तुरंत ट्रेन के साथ दौड़ लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर खींच लिया, उनकी वजह से एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई.पूरी घटना स्टेशन पर लगे सीसीटीवी (CCTV Camera) में रिकॉर्ड हो गई. रेलवे ने नितीश कुमार की ड्यूटी के प्रति निष्ठा और यात्रियों की सुरक्षा के प्रति समर्पण की जमकर सराहना की.

सोशल मीडिया पर नितीश कुमार बने हीरो

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग नितीश कुमार को रियल लाइफ हीरो (Real-Life Hero) बता रहे हैं. कई यूज़र्स ने कर्मचारी की जमकर तारीफ़ कर रहे है.