Mysore: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरा यात्री, रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर बचाई जान, पांडवपुरा रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO

A passenger fell while trying to board a moving train (Credit-@HateDetectors)

Mysore News: कर्नाटक (Karnataka) के पांडवपुरा रेलवे स्टेशन (Pandavapura Railway Station) पर एक यात्री के साथ बड़ा हादसा होते-होते रह गया. ट्रेन संख्या 16219 (Train No. 16219) के रवाना होने के दौरान एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था.जैसे ही उसने ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, वह फिसलकर प्लेटफॉर्म (Platform) और ट्रेन के बीच की खतरनाक जगह में गिर गया.

कुछ पल के लिए स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @HateDetectors नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी यात्री, RPF जवान ने बचाई जान, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला: VIDEO

पांडवपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से गिरा

A passenger narrowly escaped death after he slipped while attempting to board a moving train due to the presence of mind of the station master. The incident occurred at #Pandavapura railway station. Station Master Abhijit Singh, who was on duty at that time, intervened in the… pic.twitter.com/EVWQJc6zQ6 — Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) December 19, 2025

स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से बची जान

इस दौरान यात्री के गिरते ही ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर अभिजीत सिंह ने स्थिति को तुरंत भांप लिया. उन्होंने बिना देरी किए दौड़कर यात्री को पकड़ा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उनकी मौजूदगी का दिमागी संतुलन (Presence of Mind) और त्वरित कार्रवाई से यात्री की जान बच गई.

रेलवे ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो

घटना का वीडियो (Video) बाद में दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway – SWR) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया. पोस्ट में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी और साहस की सराहना की गई.

सोशल मीडिया पर जमकर हुई तारीफ

वीडियो सामने आते ही यह सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो गया. यूज़र्स ने स्टेशन मास्टर के साहस और रेलवे कर्मचारियों की यात्री सुरक्षा (Passenger Safety) के प्रति प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने इसे समय पर लिए गए फैसले का बेहतरीन उदाहरण बताया.