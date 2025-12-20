Mysore: चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिरा यात्री, रेलवे कर्मचारी ने दौड़कर बचाई जान, पांडवपुरा रेलवे स्टेशन का वीडियो आया सामने: VIDEO
A passenger fell while trying to board a moving train (Credit-@HateDetectors)

Mysore News: कर्नाटक (Karnataka) के पांडवपुरा रेलवे स्टेशन (Pandavapura Railway Station) पर एक यात्री के साथ बड़ा हादसा होते-होते रह गया. ट्रेन संख्या 16219 (Train No. 16219) के रवाना होने के दौरान एक यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, यात्री जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था.जैसे ही उसने ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया, वह फिसलकर प्लेटफॉर्म (Platform) और ट्रेन के बीच की खतरनाक जगह में गिर गया.

पांडवपुरा रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन से गिरा

स्टेशन मास्टर की सूझबूझ से बची जान

इस दौरान यात्री के गिरते ही ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर अभिजीत सिंह ने स्थिति को तुरंत भांप लिया. उन्होंने बिना देरी किए दौड़कर यात्री को पकड़ा और सुरक्षित बाहर निकाल लिया. उनकी मौजूदगी का दिमागी संतुलन (Presence of Mind) और त्वरित कार्रवाई से यात्री की जान बच गई.

रेलवे ने सोशल मीडिया पर साझा किया वीडियो

घटना का वीडियो (Video) बाद में दक्षिण पश्चिम रेलवे (South Western Railway – SWR) ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर साझा किया. पोस्ट में स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी और साहस की सराहना की गई.

सोशल मीडिया पर जमकर हुई तारीफ

वीडियो सामने आते ही यह सोशल मीडिया (Social Media) पर तेजी से वायरल (Viral) हो गया. यूज़र्स ने स्टेशन मास्टर के साहस और रेलवे कर्मचारियों की यात्री सुरक्षा (Passenger Safety) के प्रति प्रतिबद्धता की जमकर तारीफ की. कई लोगों ने इसे समय पर लिए गए फैसले का बेहतरीन उदाहरण बताया.

 