Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे का तोहफा! नए साल की पूर्व संध्या पर चलाएगी मुंबई लोकल की चार स्पेशल ट्रेनें

(Photo Credits Twitter)

Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे ने मुंबईकरों को नए साल की पूर्व संध्या पर बड़ा तोहफ़ा दिया है. रेलवे द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक 31 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि से लेकर 1 जनवरी 2026 की शुरुआत तक कुल चार स्पेशल सबअर्बन ट्रेनें चलाई जाएंगी. सेंट्रल रेलवे का यह कदम नए साल के जश्न के दौरान यात्रियों की सुरक्षित और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि लोगों को यात्रा के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इन विशेष ट्रेनों की मदद से मुंबईकर नए साल की पूर्व संध्या पर बेफिक्र होकर विभिन्न स्थानों पर आ-जा सकेंगे और अपनी यात्रा आराम से पूरी कर सकेंगे.

सेंट्रल रेलवे द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति और पोस्ट के अनुसार, ये विशेष सेवाएं मेन लाइन और हार्बर लाइन—दोनों पर संचालित होंगी। सभी स्पेशल ट्रेनें अपने-अपने मार्ग के सभी स्टेशनों पर ठहराव लेंगी. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Fare Update: मुंबईवासियों को बड़ी राहत! भारतीय रेलवे का बढ़ा किराया, लेकिन लोकल ट्रेन के किराए में नहीं होगी बढ़ोतरी

मेन लाइन स्पेशल ट्रेनें

CSMT से कल्याण: विशेष लोकल 1:30 बजे रात को छोड़ी जाएगी और 3:00 बजे तक कल्याण पहुंचेगी.

कल्याण से CSMT: दूसरी स्पेशल ट्रेन 1:30 बजे रात को कल्याण से चलेगी और 3:00 बजे तक CSMT पहुंचेगी.

हार्बर लाइन स्पेशल ट्रेनें

CSMT से पनवेल: यह न्यू ईयर स्पेशल ट्रेन 1:30 बजे रात को चलेगी और 2:50 बजे पनवेल पहुँचेगी.

पनवेल से CSMT: एक और स्पेशल ट्रेन 1:30 बजे रात को पनवेल से रवाना होगी और 2:50 बजे तक CSMT पहुंचेगी. सेंट्रल रेलवे की अपील

सेंट्रल रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इन अतिरिक्त सेवाओं का उपयोग करें और नए साल के जश्न के दौरान सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें.

इसके साथ ही रेलवे ने त्योहारों के दौरान टिकट रहित यात्रियों पर सख्त निगरानी रखने का भी फैसला किया है. अप्रैल से नवंबर 2025 तक बिना टिकट यात्रा करने वाले 27.51 लाख यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ₹164.91 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10% अधिक है.

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि टिकट जांच अभियान को और तेज़ किया गया है ताकि वास्तविक यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और आरामदायक यात्रा मिल सके.