Mumbai Local Train Fare Update: मुंबईवासियों को बड़ी राहत! भारतीय रेलवे का बढ़ा किराया, लेकिन लोकल ट्रेन के किराए में नहीं होगी बढ़ोतरी

Mumbai Local Train Fare Update: देश में बढ़ती महंगाई के बीच भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है. हालांकि राहत की बात यह है कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लोकल ट्रेन के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इससे रोजाना मुंबई लोकल से सफर करने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

26 दिसंबर 2025 से लागू होगा नया किराया

रेलवे द्वारा घोषित नई किराया दरें 26 दिसंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी. रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लोकल ट्रेनों और मासिक सीजन टिकट (MST) के किराए को बढ़ोतरी से पूरी तरह बाहर रखा गया है. भारतीय रेलवे द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बार किराए की बढ़ोतरी मुख्य रूप से लंबी दूरी और एक्सप्रेस ट्रेनों में की गई है.

किस कैटगरी में कितना बढ़ा किराया?

साधारण श्रेणी (General Class):

215 किमी से अधिक यात्रा पर 1 पैसा प्रति किमी बढ़ोतरी.

मेल/एक्सप्रेस – नॉन एसी:

किराए में 2 पैसा प्रति किमी की वृद्धि.

एसी श्रेणी (AC Class):

किराया 2 पैसा प्रति किमी बढ़ाया गया.

रेलवे के मुताबिक, उदाहरण के तौर पर 500 किमी की नॉन-एसी यात्रा में यात्रियों को सिर्फ 10 रुपये अतिरिक्त देने होंगे.

किराया क्यों बढ़ाया गया?

रेलवे ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में रेलवे नेटवर्क और ट्रेनों की संख्या में बड़ा विस्तार हुआ है.

सुरक्षा और संचालन के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है.

मैनपावर पर खर्च 1.15 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

रेलवे की पेंशन देनदारी 60,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है.

2024–25 में कुल ऑपरेशन लागत 2.63 लाख करोड़ रुपये रही.

रेलवे की तरफ से बताया गया कि बढ़ती लागत को संतुलित करने और बेहतर सेवाएं देने के लिए रेलवे ने माल ढुलाई के साथ यात्री किरायों में सीमित बढ़ोतरी की है.