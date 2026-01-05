Raigad Fort Bee Attack: रायगढ़ किले पर मधुमक्खियों का तांडव, ट्रेकिंग पर गए पुणे के 35 छात्र हमले में घायल

Raigad Fort Bee Attack: महाराष्ट्र के ऐतिहासिक रायगढ़ किले से एक डरा देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ ट्रेकिंग के लिए आए छात्रों के एक समूह पर मधुमक्खियों ने अचानक हमला कर दिया. इस हमले में करीब 35 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं.यह घटना उस समय हुई जब पुणे के एक शैक्षणिक संस्थान के छात्र किले की चढ़ाई कर रहे थे.
ट्रेकिंग के दौरान अचानक हुआ हमला
जानकारी के अनुसार, पुणे से छात्रों का एक बड़ा दल शैक्षणिक भ्रमण और ट्रेकिंग के लिए रायगढ़ किले पर पहुंचा था. जैसे ही छात्र किले के एक संकरे मार्ग से गुजर रहे थे, तभी वहां मौजूद मधुमक्खियों का झुंड भड़क गया और छात्रों पर हमला बोल दिया. अचानक हुए इस हमले से छात्रों में भगदड़ मच गई और कई छात्र नीचे गिरकर चोटिल भी हो गए.
35 छात्र गंभीर रूप से घायल
मधुमक्खियों के डंक से छात्रों की हालत बिगड़ने लगी. बताया जा रहा है कि लगभग 35 छात्रों को मधुमक्खियों ने बुरी तरह काटा है, जिससे उनके शरीर पर सूजन आ गई और कुछ को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और किले पर तैनात सुरक्षाकर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया.
स्थानीय अस्पताल में उपचार जारी
घायल छात्रों को तत्काल एम्बुलेंस के जरिए पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. डॉक्टरों के अनुसार, कुछ छात्रों की स्थिति नाजुक है लेकिन वे उपचार के बाद स्थिर हैं. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर फिलहाल उस मार्ग को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है जहां यह घटना हुई थी.
पर्यटकों के लिए सावधानी बरतने की सलाह
रायगढ़ किला और आसपास के सह्याद्रि पहाड़ी इलाकों में इस मौसम में मधुमक्खियों के छत्ते काफी सक्रिय रहते हैं। स्थानीय गाइडों और प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे ट्रेकिंग के दौरान तेज गंध वाले परफ्यूम न लगाएं, शोर न