Narayan Rane: नारायण राणे की अचानक बिगड़ी तबीयत, महाराष्ट्र के चिपलून में भाषण के दौरान स्टेज पर आया चक्कर

मुंबई: महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) सोमवार, 5 जनवरी 2026 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अचानक अस्वस्थ हो गए. रत्नागिरी जिले के चिपलूं में आयोजित 'कृषि महोत्सव' को संबोधित करते समय उन्हें अचानक चक्कर आ गया. मंच पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें तुरंत संभाला, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया.
भाषण के दौरान महसूस हुई अस्वस्थता
जानकारी के अनुसार, नारायण राणे कृषि महोत्सव के मंच से जनता को संबोधित कर रहे थे. भाषण शुरू होने के कुछ ही देर बाद उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी और वे अपना संतुलन खोने लगे. स्थिति को भांपते हुए उनके बगल में खड़े अंगरक्षकों ने उन्हें तुरंत सहारा दिया और कुर्सी पर बैठाया. इस घटना के बाद राणे ने मीडिया से बात नहीं की और प्राथमिक उपचार के बाद वहां से रवाना हो गए. यह भी पढ़े: West Bengal: सिलीगुड़ी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तबीयत बिगड़ी, कम हुआ शुगर लेवल
संन्यास के संकेतों के बीच खराब हुआ स्वास्थ्य
गौरतलब है कि इस घटना से ठीक एक दिन पहले नारायण राणे ने राजनीति से संन्यास लेने के संकेत देकर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी थी. उन्होंने अपने बयान में कहा था कि अब बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें रुक जाना चाहिए. उनके इस बयान के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने से समर्थकों और राजनीतिक हलकों में चिंता का माहौल है.
चुनावी सरगर्मी और राणे की भूमिका
महाराष्ट्र में आगामी नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक माहौल काफी गर्म है। कोंकण क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए नारायण राणे सबसे प्रमुख और प्रभावशाली चेहरा माने जाते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण समय में उनकी तबीयत का खराब होना और उनके द्वारा सक्रिय राजनीति से निवृत्ति के संकेत देना पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।
वर्तमान स्थिति और डॉक्टरों की सलाह
सूत्रों के मुताबिक, फिलहाल नारायण राणे की स्थिति स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं. प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण विश्राम की सलाह दी है. उनके करीबी सहयोगियों का कहना है कि अत्यधिक थकान और ब्लड प्रेशर में उतार-चढ़ाव के कारण उन्हें चक्कर आए थे, लेकिन उपचार के बाद वे अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं.