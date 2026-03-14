New Zealand vs South Africa 1st T20I Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच? इस स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें, यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

दक्षिण अफ़्रीका बनाम न्यूज़ीलैंड (Photo Credit: X Formerly Twitter)

New Zealand National Cricket Team vs South Africa National Cricket Team 1st T20I Date And Time: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला रविवार यानी 15 मार्च को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला माउंट माउंगानुई (Mount Maunganui) के बे ओवल (Bay Oval) में भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को भारतीय टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक पहुंची थी. इस सीरीज में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं. इस टी20 इंटरनेशनल सीरीज में न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर (Mitchell Santner) कर रहे हैं. जबकि, दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज (Keshav Maharaj) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: New Zealand vs South Africa T20I Series 2026 Live Telecast and Streaming in India: भारत में कब, कहां और कैसे देखें लाइव प्रसारण और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, यहां जानें पूरी डिटेल

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें एक बार फिर आमने-सामने होंगी. दोनों ही टीमें मजबूत खिलाड़ियों से सजी हुई हैं और इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करना चाहेंगी. न्यूजीलैंड की कप्तानी मिचेल सैंटनर के हाथों में है, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कमान केशव महाराज संभाल रहे हैं.

न्यूजीलैंड की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाने की कोशिश करेगी. वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम भी टी20 फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है. ऐसे में इस सीरीज के मुकाबले काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (NZ vs SA T20I Head To Head Record)

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक कुल 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इनमें से 12 मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका की टीम को जीत मिली है, जबकि आठ मैच न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए हैं. हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था. वहीं न्यूजीलैंड में खेले गए चार टी20 मैचों में न्यूजीलैंड को सिर्फ एक जीत मिली है.

NZ vs SA 1st T20I 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी:

मैच: न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका, पहला टी20 इंटरनेशनल

स्टेडियम: बे ओवल, माउंट माउंगानुई

मैच की तारीख: 15 मार्च 2026 (11:45 AM)

लाइव स्ट्रीमिंग (भारत में): SonyLIV और FanCode

टीवी प्रसारण: Sony Sports Network TEN 1 पर उपलब्ध होगा

न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहला टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (NZ vs SA 1st T20I Date And Venue)

न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 15 मार्च को माउंट माउंगानुई के बे ओवल में खेला जाएगा. यह मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 11:45 बजे से शुरू होगा.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (NZ vs SA 1st T20I Live TV Channel Telecast In India)

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में Sony Sports Network TEN 1 चैनल पर देखा जा सकता है.

भारत में न्यूजीलैंड बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टी20 की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch NZ vs SA 1st T20I Live Streaming In India)

न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहले टी20 मुकाबले की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग भारत में SonyLIV और FanCode ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (NZ vs SA 1st T20I Match Playing Prediction)

न्यूजीलैंड: मिचेल सेंटनर (कप्तान), केटीन क्लार्क, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फॉल्क्स, बेवोन जैकब्स, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), जेडन लेनोक्स, कोल मैककोन्ची, टिम रॉबिन्सन.

दक्षिण अफ्रीका: केशव महाराज (कप्तान), ओटनील बार्टमैन, गेराल्ड कोएत्ज़ी, टोनी डी ज़ोरज़ी, जॉर्डन हरमन, रुबिन हरमन, जॉर्ज लिंडे, एंडिले सिमलेन, लूथो सिपाम्ला, प्रेनेलन सुब्रायन, जेसन स्मिथ.

नोट: न्यूजीलैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.