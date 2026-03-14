Mumbai Local Train Mega Block on March 15: मुंबई की सेंट्रल, वेस्टर्न और ट्रांस हार्बर लाइन पर रविवार को मेगा ब्लॉक, घर से निकलने से पहले चेक करें रेलवे का नया शेड्यूल

लोकल ट्रेन (Photo Credits: File Image)

Mumbai Local Train Mega Block on March 15: मुंबई में कल रविवार, 15 मार्च 2026 को यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मध्य रेलवे (CR) और पश्चिम रेलवे (WR) ने विभिन्न लाइनों पर 'संडे मेगा ब्लॉक' (Sunday Mega Block) लागू करने का फैसला किया है. जहां मध्य रेलवे की ट्रांस-हार्बर लाइन पर दिन के समय ब्लॉक रहेगा, वहीं पश्चिम रेलवे ने दिन में यात्रियों की सुविधा के लिए रात के समय भारी मेंटेनेंस ब्लॉक चुना है. इन कार्यों के कारण दर्जनों उपनगरीय सेवाएं रद्द रहेंगी और कुछ लंबी दूरी की ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है.

मध्य रेलवे: ट्रांस-हार्बर लाइन पर दिन का ब्लॉक

मध्य रेलवे (CR) ठाणे और वाशी/नेरुल के बीच इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए मेगा ब्लॉक संचालित करेगा. इसका असर दोपहर के समय यात्रा करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Mega Block Update: मुंबई की सेंट्रल, हार्बर और वेस्टर्न लाइनों पर 1 मार्च को रहेगा मेगा ब्लॉक; यात्रा से पहले जानें अपनी ट्रेनों का हाल

समय: सुबह 11:10 बजे से दोपहर 4:10 बजे तक.

सुबह 11:10 बजे से दोपहर 4:10 बजे तक. प्रभाव: ठाणे से वाशी, नेरुल और पनवेल की ओर जाने वाली डाउन-लाइन सेवाएं सुबह 10:35 से शाम 4:07 तक बंद रहेंगी. इसी तरह, पनवेल और वाशी से ठाणे की ओर आने वाली अप-लाइन सेवाएं सुबह 10:25 से शाम 4:09 तक रद्द रहेंगी.

ठाणे से वाशी, नेरुल और पनवेल की ओर जाने वाली डाउन-लाइन सेवाएं सुबह 10:35 से शाम 4:07 तक बंद रहेंगी. इसी तरह, पनवेल और वाशी से ठाणे की ओर आने वाली अप-लाइन सेवाएं सुबह 10:25 से शाम 4:09 तक रद्द रहेंगी. विकल्प: यात्रियों को ब्लॉक अवधि के दौरान कुर्ला के रास्ते मेन लाइन या हार्बर लाइन का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

पश्चिम रेलवे: प्रभादेवी ब्रिज और बोरीवली में नाइट ब्लॉक

पश्चिम रेलवे (WR) ने रविवार को दिन के समय कोई ब्लॉक (No Daytime Block) न रखने की नीति अपनाई है, लेकिन शनिवार-रविवार की मध्यरात्रि में भारी काम किया जाएगा.

प्रभादेवी ब्रिज का काम: प्रभादेवी स्टेशन (पूर्व में एलफिंस्टन रोड) पर नए रोड ओवर ब्रिज (ROB) के गर्डर हटाने के लिए रात 1:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 4.5 घंटे का ब्लॉक रहेगा. इसके कारण चर्चगेट और दादर के बीच कम से कम 45 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी.

प्रभादेवी स्टेशन (पूर्व में एलफिंस्टन रोड) पर नए रोड ओवर ब्रिज (ROB) के गर्डर हटाने के लिए रात 1:30 बजे से सुबह 6:00 बजे तक 4.5 घंटे का ब्लॉक रहेगा. इसके कारण चर्चगेट और दादर के बीच कम से कम 45 लोकल ट्रेनें रद्द रहेंगी. बोरीवली-भायंदर जम्बो ब्लॉक: बोरीवली और भायंदर के बीच अप और डाउन फास्ट लाइनों पर रात 12:15 से तड़के 3:45 बजे तक जम्बो ब्लॉक होगा. इस दौरान सभी फास्ट ट्रेनों को विरार और बोरीवली के बीच स्लो लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा.

लंबी दूरी की ट्रेनों का बदला समय

रेलवे के बुनियादी ढांचे के इस काम का असर मुंबई आने-जाने वाली कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों पर भी पड़ेगा.

ओखा - मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ( 22946): 1 घंटा 45 मिनट की देरी से चलेगी.

1 घंटा 45 मिनट की देरी से चलेगी. एकता नगर - दादर एक्सप्रेस ( 12928): 1 घंटा लेट होगी.

1 घंटा लेट होगी. मुंबई सेंट्रल - अहमदाबाद एक्सप्रेस (22953): सुबह 6:10 बजे (30 मिनट की देरी से) रवाना होगी.

मुलुंड-ठाणे और दिवा-डोंबिवली के बीच 10 घंटे का ब्लॉक

मध्य रेलवे ने मुलुंड और ठाणे के बीच और दिवा और डोंबिवली के बीच भी शनिवार रात 12:00 बजे से रविवार सुबह 10:00 बजे तक 10 घंटे के विशेष ब्लॉक की घोषणा की है.

रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे स्टेशन जाने से पहले नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम (NTES) ऐप या आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर रीयल-टाइम अपडेट जरूर चेक कर लें. रेलवे का कहना है कि ये ब्लॉक सुरक्षा और बेहतर सेवाओं के लिए अनिवार्य हैं.