LSG vs PBKS, IPL 2026 68th Match Preview: आज इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 'महा' मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, मिनी बैटल, स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, TATA Indian Premier League 2026 68th Match Preview: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स (LSG vs PBKS) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के इकाना स्टेडियम (Ekana Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में अब तक 13 मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम को 4 मैचों में जीत और 9 मुकाबलों में हार मिली है. वहीं, पंजाब किंग्स ने 13 मुकाबलों में 6 जीत दर्ज की है, जबकि 7 मैचों में हार का सामना किया है. लखनऊ सुपर जायंट्स पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, जबकि पंजाब किंग्स के लिए यह मुकाबला करो या मरो जैसा होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी ऋषभ पंत (Rishabh Pant) कर रहे हैं, जबकि पंजाब किंग्स की कमान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: SRH vs RCB, IPL 2026 67th Match Stats And Preview: सनराइजर्स हैदराबाद बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मुकाबले के बीच आज होगा रोमांचक मुकाबला, आज के मैच में बन सकते हैं ये अनोखे रिकॉर्ड

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 68वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा. ये मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को चार मुकाबलों में जीत और नौ मैचों में हार मिली है. दूसरी तरफ, पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन में अब तक 13 मैच खेले हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स की टीम को छह मुकाबलों में जीत और सात मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स हेड टू हेड (LSG vs PBKS Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच 7 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान पंजाब किंग्स का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है. पंजाब किंग्स को 4 मैचों में जीत मिली है. जबकि, लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 3 मुकाबले अपने नाम कर पाई है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच यह दूसरा मुकाबला होगा. पहले मुकाबले में पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 54 रन से हराया था. IPL 2025 के दोनों मुकाबले भी पंजाब किंग्स ने अपने नाम किए थे. लखनऊ सुपर जायंट्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ आखिरी जीत IPL 2024 में मिली थी.

इकाना स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Stadium Pitch Report)

टाटा आईपीएल 2026 का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच काली मिट्टी से बनी हुई है, जिस पर स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलती है. शुरुआत में तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है, लेकिन समय बीतने के साथ स्पिनर्स मैच में हावी हो जाते हैं. पिछले कुछ मुकाबलों में यहां बल्लेबाजों ने भी जमकर रन बनाए हैं. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 173 रन है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (LSG vs PBKS Key Players To Watch Out): लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मिचेल मार्श, निकोलस पूरन और ऋषभ पंत पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं, पंजाब किंग्स के लिए श्रेयस अय्यर, कूपर कॉनॉली और अर्शदीप सिंह अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मैच का रुख बदलने का माद्दा रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): निकोलस पूरन और युजवेंद्र चहल के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं, मिचेल मार्श और अर्शदीप सिंह के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. दोनों टीमों के पास अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का अच्छा मिश्रण है, ऐसे में फैंस को कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है.

लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच 68वां टी20 मैच कब और कहां खेला जाएगा? (LSG vs PBKS 68th Match Date And Venue)

टाटा आईपीएल 2026 का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. इस मैच का टॉस मुकाबला शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (LSG vs PBKS 68th Match Live TV Channel Telecast In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले का सीधा प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा.

भारत में लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch LSG vs PBKS 68th Match Live Streaming In India)

टाटा आईपीएल 2026 का 68वां मुकाबला आज यानी 23 मई को लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (LSG vs PBKS 68th T20 Match Playing Prediction)

लखनऊ सुपर जायंट्स: मिचेल मार्श, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), आयुष बदोनी, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, मोहसिन खान, मयंक यादव, मोहम्मद शमी और प्रिंस यादव.

पंजाब किंग्स: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कॉनॉली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), सूर्यांश शेडगे, शशांक सिंह, अजमतुल्लाह उमरजई, हरप्रीत ब्रार, लॉकी फर्ग्यूसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल.

नोट: लखनऊ सुपर जायंट्स क्रिकेट टीम बनाम पंजाब किंग्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.