Mumbai Local Train Update: मध्य रेल का बड़ा फैसला, NEET UG 2026 छात्रों की सुविधा के लिए 3 मई को दिन में ट्रेनों का कोई मेगा ब्लॉक नहीं
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Mumbai Local Train Update: नीट यूजी (NEET UG) 2026 की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. मध्य रेल ने छात्रों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रविवार, 3 मई 2026 को दिन के समय कोई भी मेगा ब्लॉक नहीं रखने का निर्णय लिया है. हालांकि, रेलवे के बुनियादी ढांचे और सुरक्षा रखरखाव के लिए शनिवार और रविवार की मध्यरात्रि (2/3 मई) को विशेष 'नाइट ब्लॉक' परिचालित किया जाएगा. यह ब्लॉक मुख्य रूप से सीएसएमटी-विद्याविहार और ठाणे-वाशी/नेरुल रूट पर प्रभावी होगा.

CSTM से विद्याविहार के बीच रूट डायवर्जन

मेन लाइन पर 3 मई को रात 00:05 बजे से सुबह 05:05 बजे तक अप और डाउन स्लो लाइन पर ब्लॉक रहेगा. इस दौरान ट्रेनों के परिचालन में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:  यह भी पढ़े:   oderma Station Horror: कोडरमा स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, चलती ट्रेन पकड़ने की कोशिश में मां की मौत; ट्रेन में ही रह गए दो मासूम जुड़वां बच्चे (Watch Video)

  • डाउन स्लो सेवाएं: शनिवार रात 23:30 से रविवार तड़के 04:47 बजे तक सीएसएमटी से छूटने वाली ट्रेनें फास्ट लाइन पर डायवर्ट की जाएंगी. ये ट्रेनें भायखला, परेल, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला स्टेशनों पर रुकेंगी और विद्याविहार से दोबारा स्लो लाइन पर लौटेंगी.

  • अप स्लो सेवाएं: शनिवार रात 23:29 से रविवार सुबह 05:04 बजे तक घाटकोपर से चलने वाली ट्रेनें विद्याविहार और सीएसएमटी के बीच फास्ट ट्रैक पर चलेंगी और प्रमुख स्टेशनों पर रुकेंगी.

ट्रांस-हार्बर लाइन पर सेवाएं रहेंगी निलंबित

ठाणे और वाशी/नेरुल के बीच ट्रांस-हार्बर लाइन पर 2 मई की रात 23:45 बजे से 3 मई की सुबह 04:45 बजे तक ब्लॉक रहेगा. इस अवधि के दौरान अप और डाउन, दोनों दिशाओं की सेवाएं पूरी तरह निलंबित रहेंगी.

शनिवार रात 23:32 बजे के बाद ठाणे से वाशी/नेरुल/पनवेल के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगी. वहीं, पनवेल/नेरुल/वाशी से ठाणे जाने वाली अंतिम सेवाएं रात 23:09 से 23:15 बजे के बीच रद्द रहेंगी.

ब्लॉक से पहले और बाद की पहली/आखिरी ट्रेनें

यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने ब्लॉक से प्रभावित होने वाली अंतिम और प्रारंभिक ट्रेनों का समय साझा किया है:

  • मेन लाइन (डाउन): ब्लॉक से पहले आखिरी ट्रेन रात 23:16 बजे (टिटवाला लोकल) और ब्लॉक के बाद पहली ट्रेन सुबह 05:07 बजे (कसारा लोकल) सीएसएमटी से रवाना होगी.

  • मेन लाइन (अप): ब्लॉक से पहले कल्याण से आखिरी ट्रेन रात 22:22 बजे चलेगी, जबकि ब्लॉक के बाद पहली ट्रेन सुबह 04:12 बजे कल्याण से रवाना होगी.

  • ट्रांस-हार्बर: ठाणे से आखिरी ट्रेन रात 23:14 बजे चलेगी और ब्लॉक के बाद सुबह 05:12 बजे पहली ट्रेन उपलब्ध होगी. पनवेल से पहली ट्रेन सुबह 04:33 बजे ठाणे के लिए प्रस्थान करेगी.

छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था

आमतौर पर मध्य रेल रविवार को दिन के समय में रखरखाव के लिए ट्रेनों का परिचालन रोकता है. लेकिन 3 मई को होने वाली नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने यह सुनिश्चित किया है कि छात्रों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में कोई असुविधा न हो. रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे नाइट ब्लॉक के समय को ध्यान में रखकर ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. रेलवे ने यात्रियों को होने वाली इस सामयिक असुविधा के लिए खेद भी प्रकट किया है.