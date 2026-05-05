Yashika Aannand: यशिका आनंद का ब्लैक आउटफिट में फोटोशूट वायरल; सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं अभिनेत्री (Watch Video)

यशिका आनंद (Photo Credits: Instagram)

Yashika Aannand Viral Video: तमिल फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री यशिका आनंद (Yashika Aannand) एक बार फिर अपने नए फोटोशूट (Photoshoot) को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में अभिनेत्री ने काले रंग के स्टाइलिश आउटफिट में अपना एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर साझा किया है, जो देखते ही देखते वायरल हो गया है. अपने बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाने वाली यशिका के इस लुक पर प्रशंसक जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

ब्लैक आउटफिट में दिखा ग्लैमरस अंदाज

वायरल हो रहे वीडियो में यशिका आनंद एक शानदार ब्लैक आउटफिट में नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने इस लुक को मिनिमल एक्सेसरीज और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया है. वीडियो में उनके आत्मविश्वास और पोज देने के अंदाज की काफी सराहना की जा रही है. इंस्टाग्राम पर साझा किए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर इस वीडियो को लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं.

सोशल मीडिया पर प्रशंसकों की प्रतिक्रिया

यशिका की सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग है, जो उनके हर नए अपडेट का बेसब्री से इंतजार करती है. इस नए वीडियो पर प्रशंसक 'फायर' और 'हार्ट' इमोजी के जरिए अपना प्यार जता रहे हैं. जहां एक ओर प्रशंसक उनके फैशन सेंस की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ यूजर्स उनके इस बोल्ड अवतार को लेकर चर्चा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: Kangna Sharma Bold Photoshoot: मॉडल और अभिनेत्री कंगना शर्मा ने लेटेस्ट फोटोशूट से बढ़ाया इंटरनेट का पारा, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

ब्लैक आउटफिट में दिखा यशिका आनंद का ग्लैमरस अवतार

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करियर और पृष्ठभूमि

यशिका आनंद ने तमिल सिनेमा में अपनी पहचान 'धुरुवंगल पाथिनारु' और 'इरुत्तु अरयिल मुराट्टु कुत्थु' जैसी फिल्मों से बनाई है. हालांकि, उन्हें घर-घर में पहचान रियलिटी शो 'बिग बॉस तमिल' के दूसरे सीजन से मिली. अपने करियर के दौरान वह कई बार अपने बेबाक बयानों और स्टाइल स्टेटमेंट के कारण सुर्खियों में रही हैं.

भविष्य की परियोजनाएं

वर्तमान में यशिका कई तमिल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए अपने पेशेवर जीवन की झलकियां साझा करती रहती हैं. वह अक्सर विभिन्न ब्रांड्स के लिए फोटोशूट करवाती हैं, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं।.