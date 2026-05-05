मुरादाबाद में सनसनी: टहलने निकले प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश का शक

प्रॉपर्टी डीलर की हत्या (Photo Credits: File Image)

मुरादाबाद, 5 मई: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद जिले (Moradabad District) से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहाँ सोमवार शाम एक प्रॉपर्टी डीलर (Property Dealer) की सरेआम गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी गई. पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. यह वारदात बिलारी थाना क्षेत्र (Bilari Area) के कमालपुर चंदोरा गांव (Kamalpur Chandora Village) में हुई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. यह भी पढ़ें: Delhi Murder Case: दिल्ली के मंगोलपुरी में छात्र की पीट-पीटकर हत्या, 7 नाबालिग आरोपी हिरासत में लिए गए

हमले का क्रम और वारदात

मृतक की पहचान रंजीत चौहान के रूप में हुई है, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे. जानकारी के मुताबिक, रंजीत सोमवार रात खाना खाने के बाद टहलने के लिए घर से बाहर निकले थे, तभी घात लगाए हमलावरों ने उन्हें घेर लिया. हमलावरों ने बेहद करीब से उन पर गोलियां चलाईं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावरों ने गोलीबारी के साथ-साथ धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया, जिससे पता चलता है कि यह एक सुनियोजित हमला था.

बचाव की कोशिश नाकाम

हमले के दौरान रंजीत ने अपनी जान बचाने के लिए पास के एक घर में शरण लेने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और घर के भीतर घुसकर उन पर प्रहार जारी रखा. अत्यधिक चोटें आने और गोलियां लगने के कारण रंजीत मौके पर ही गिर पड़े. परिजन और स्थानीय लोग उन्हें तुरंत नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुरानी रंजिश और पुलिसिया कार्रवाई

पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया है कि इस हत्या का संबंध मृतक और उसी गांव के एक निवासी के बीच चल रहे पुराने विवाद से हो सकता है. परिजनों ने कुछ संदिग्धों के नाम पुलिस को बताए हैं, जिसके आधार पर शिकायत दर्ज कर ली गई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. यह भी पढ़ें: Mumbai Shocker: मुंबई में महिला की गला रेतकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

जांच के दायरे में सभी पहलू

मुरादाबाद पुलिस फिलहाल गवाहों के बयान दर्ज कर रही है और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है. उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलरों पर होने वाले हमलों के पीछे अक्सर जमीन विवाद या वित्तीय लेन-देन मुख्य कारण होते हैं, हालांकि पुलिस निजी दुश्मनी सहित सभी कोणों से जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है.