Jyeshtha Month: लखनऊ में ज्येष्ठ माह के पहले 'बड़े मंगल' पर हनुमान सेतु मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब; देखें VIDEO
(Photo Credits ANI)

Jyeshtha Month: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज ज्येष्ठ माह के पहले 'बड़े मंगल' के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर बजरंगबली के दर्शन किए. मंगलवार तड़के से ही मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं. जय श्री राम और जय हनुमान के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया.

मंदिर में विशेष इंतजाम और सुरक्षा व्यवस्था

भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए हनुमान सेतु मंदिर प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. दर्शन के लिए बैरिकेडिंग की गई है ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पुलिस बल की तैनाती की गई है. श्रद्धालुओं को भीषण गर्मी से राहत देने के लिए पीने के पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई है. यह भी पढ़े:  VIDEO: मथुरा के वृंदावन में बांके बिहार मंदिर में भक्तों की उमड़ी भीड़, अमावस्या के चलते सुबह से ही दर्शन के लिए पहुंच रहे है लोग

हनुमान सेतु मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब

2026 में 8 बड़े मंगल का दुर्लभ संयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस वर्ष ज्येष्ठ के महीने में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है. अधिक मास होने के कारण इस साल 4 या 5 के बजाय कुल 8 बड़े मंगल पड़ रहे हैं. इसकी शुरुआत आज 5 मई 2026 से हुई है, जो 23 जून तक चलेगी. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ज्येष्ठ माह के मंगलवार को ही भगवान राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात हुई थी, इसलिए इस दिन का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है.

लखनऊ की गंगा-जमुनी तहजीब और भंडारे की परंपरा

लखनऊ में बड़े मंगल का आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शहर की मिली-जुली संस्कृति का प्रतीक भी है. शहर के हर कोने में 'भंदारों' का आयोजन किया जा रहा है, जहां पूड़ी-सब्जी और शरबत का प्रसाद वितरित किया जा रहा है. ऐतिहासिक रूप से माना जाता है कि इस परंपरा की शुरुआत नवाबों के काल में हुई थी, जो आज भी पूरी श्रद्धा के साथ जारी है.

श्रद्धालुओं की अटूट आस्था

हनुमान सेतु मंदिर के अलावा अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर, लेटे हुए हनुमान मंदिर और अन्य प्रमुख सिद्धपीठों पर भी सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है. श्रद्धालु प्रभु को सिंदूर, चोला और बेसन के लड्डू अर्पित कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कतार में लगकर दर्शन करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें.