Smart Kitchen Strategy: गैस की बचत और ज्यादा मुनाफा, बिना LPG के बनने वाले इन फूड आइटम्स से बचाएं रेस्टोरेंट के हजारों रुपये

Salad. Representational picture (Photo Credits: Pixabay)

Smart Kitchen Strategy: मार्च 2026 में कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में लगातार हो रहे उतार-चढ़ाव ने भारतीय रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है. आंकड़ों के अनुसार, एक मध्यम आकार का रेस्टोरेंट हर महीने खाना पकाने की गैस पर 15,000 से 40,000 रुपये तक खर्च करता है. इस खर्च को कम करने के लिए अब 'नो-कुक' यानी बिना आंच वाले व्यंजनों का चलन बढ़ रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे व्यंजनों को मेनू में शामिल करने से स्वाद से समझौता किए बिना ईंधन के खर्च में 15 से 20 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है.

'नो-कुक' क्रांति: मेनू में करें ये रणनीतिक बदलाव

बिना गैस के किचन चलाने का मतलब यह नहीं है कि आपको अपना पूरा मेनू बदलना होगा. इसके बजाय, शेफ अब ऐसी श्रेणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिनमें ताजी सामग्री का उपयोग होता है और आंच की जरूरत नहीं पड़ती. यह भी पढ़े: Petrol-Diesel Price Today: ईरान संकट के बीच भारत में ईंधन की कीमतें स्थिर, 14 मार्च को दिल्ली, मुंबई समेत अन्य शहरों में जानें पेट्रोल-डीजल के ताज़ा रे

आर्टिसनल सलाद और पोक बॉल्स: केवल हरी सब्जियों के बजाय अब अंकुरित अनाज, चने और क्विनोआ से बने प्रीमियम 'हेल्थ बॉल्स' को बढ़ावा दिया जा रहा है. ये आइटम महंगे दामों पर बिकते हैं और इनमें एलपीजी का इस्तेमाल शून्य होता है.

कोल्ड सूप और गज़पाचोस: गर्मियों के दोपहर के भोजन के लिए स्पेनिश गज़पाचो (ठंडा सूप) या खीरे और दही से बना तारातोर सूप एक बेहतरीन विकल्प है.

सैंडविच और खमीरी टोस्ट: 2026 के 'आर्टिसनल बेकरी' ट्रेंड के साथ, खमीरी ब्रेड (Sourdough) पर आधारित सैंडविच, हम्मस और एवोकैडो टोस्ट जैसे आइटम सबसे अधिक बिकने वाले और ईंधन बचाने वाले विकल्प बन गए हैं.

किचन के लिए ईंधन-कुशल कुकिंग हैक्स

जिन चीजों को पकाने की जरूरत होती है, वहां भी कमर्शियल किचन अब 'पैसिव कुकिंग' और इलेक्ट्रिकल विकल्पों का सहारा ले रहे हैं ताकि गैस सिलेंडर सुरक्षित रहें.

तकनीक तरीका ईंधन की बचत अवशिष्ट ताप कुकिंग चावल या पास्ता के लिए गैस 5 मिनट पहले बंद कर देना. 10 प्रतिशत लॉन्ग-सोक पद्धति दालों और फलियों को 2 के बजाय 12 घंटे भिगोना. 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक इंडक्शन चाय, कॉफी और सॉस के लिए बिजली के इंडक्शन का उपयोग. 25 प्रतिशत ढक्कन का उपयोग भाप को रोकने के लिए हर बर्तन को ढक कर रखना. 20 प्रतिशत

बिल से इतर अन्य परिचालन लाभ

गैस की बचत के अलावा, कम गैस वाले मॉडल के कई अन्य फायदे भी हैं. किचन का तापमान कम रहने से कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ती है और एयर कंडीशनिंग (AC) का बिल भी कम होता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना आग वाले भोजन को प्लेट में सजाना आसान और तेज होता है, जिससे व्यस्त समय में ग्राहकों को अधिक इंतजार नहीं करना पड़ता.

चूंकि 2026 में उपभोक्ता 'वेलनेस' और कम संसाधित (minimal processing) भोजन को प्राथमिकता दे रहे हैं, इसलिए कच्चे और खमीर वाले खाद्य पदार्थ (Fermented foods) स्वास्थ्य के प्रति जागरूक ग्राहकों की मांग के साथ बिल्कुल फिट बैठते हैं.