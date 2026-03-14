मानवीय पहल: मुजफ्फरपुर-दिल्ली ट्रेन में कन्फर्म टिकट होने के बावजूद खड़ा रहने को मजबूर हुआ कोरियाई यात्री, RPF जवान की मदद से मिली सीट; VIDEO वायरल

Korean man (Photo Credits: X/@ChapraZila)

मुजफ्फरपुर/नई दिल्ली. भारतीय रेलवे की एक ट्रेन से मानवता और सतर्कता का एक सुखद वीडियो सामने आया है. बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जा रही एक एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहे एक दक्षिण कोरियाई नागरिक को कन्फर्म टिकट होने के बावजूद अपनी सीट के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक जवान ने हस्तक्षेप कर उस विदेशी पर्यटक को उसकी हक की सीट दिलाई.

कन्फर्म टिकट के बाद भी खड़ा रहने को मजबूर

रिपोर्ट्स के अनुसार, कोरियाई यात्री के पास ट्रेन में यात्रा करने के लिए वैध और कन्फर्म टिकट था. इसके बावजूद, ट्रेन के कोच में सवार कुछ अन्य युवक उसकी सीट पर कब्जा जमाए हुए थे और उसे बैठने नहीं दे रहे थे. स्थिति ऐसी थी कि विदेशी यात्री कोच के दरवाजे के पास खड़ा रहने को मजबूर था. वायरल वीडियो में यात्री की बेबसी साफ देखी जा सकती है, जबकि कुछ स्थानीय युवक सीट छोड़ने को तैयार नहीं थे. यह भी पढ़े: VIDEO: चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में गिरी यात्री, RPF जवान ने बचाई जान, भागलपुर रेलवे स्टेशन पर बाल बाल बची महिला: VIDEO

RPF जवान ने आगे आकर की मदद

बिहार के मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जा रहे कोरिया के इस व्यक्ति को ट्रेन के जनरल कोच में जगह होने के बाद भी सीट नहीं दे रहे थे युवक। फिर RPF ने इनको सीट दिलवाया। pic.twitter.com/JjR57IjwgE — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) March 13, 2026

आरपीएफ जवान का हस्तक्षेप और कार्रवाई

ट्रेन में गश्त कर रहे आरपीएफ के एक अधिकारी की नजर जब इस स्थिति पर पड़ी, तो उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप किया. अधिकारी ने न केवल उन युवकों को फटकार लगाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि कोरियाई यात्री को उसकी आवंटित सीट मिले. वीडियो में जवान को युवकों को समझाते हुए देखा जा सकता है कि वे अतिथि का सम्मान करें और नियमों का पालन करें. जवान की इस मुस्तैदी के बाद मामला मौके पर ही सुलझ गया और यात्री को सीट मिल गई.

सोशल मीडिया पर सराहना और रेलवे का रुख

इस घटना का वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर साझा किया गया, लोगों ने आरपीएफ जवान की जमकर सराहना की. यूजर्स का कहना है कि इस तरह की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पर्यटन की छवि को प्रभावित करती हैं, और सुरक्षा बलों की ऐसी सक्रियता जरूरी है. 'अतिथि देवो भव' की भावना को बनाए रखने के लिए जवान के व्यवहार को एक मिसाल बताया जा रहा है.

यात्रियों के लिए सुझाव

रेलवे अधिकारियों ने इस घटना के बाद यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी आवंटित सीटों पर ही बैठें. यदि किसी यात्री को सीट को लेकर समस्या होती है या कोई उनकी सीट पर अवैध कब्जा करता है, तो वे तुरंत 'रेल मदद' (Rail Madad) ऐप या हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके अलावा, ट्रेन में मौजूद टीटीई या आरपीएफ कर्मियों से भी तत्काल सहायता ली जा सकती है.