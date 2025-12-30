Mumbai Local & Metro Update: सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे का बड़ा तोहफा! नए साल पर 31 दिसंबर को कल्याण, पनवेल और विरार तक लोकल ट्रेनें मध्यरात्रि तक चलेंगी, मेट्रो-3 भी रातभर दौड़ेगी

(Photo Credits ANI)

Mumbai Local & Metro Update: नए साल के स्वागत के लिए खासकर मुंबई के समुद्रतटों और अन्य स्थानों पर हर वर्ष बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है. इन स्थानों तक पहुंचने के लिए लोग बड़ी मात्रा में मुंबई लोकल और मुंबई मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं. भीड़भाड़ को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य और पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. रेलवे प्रशासन ने 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद 12 विशेष लोकल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. इसके साथ ही मुंबई मेट्रो-3 भी पहली बार पूरी रात लगातार चलेगी.

सुरक्षा को लेकर विशेष इंतज़ाम

नए साल की पूर्व संध्या पर किसी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और भीड़ को व्यवस्थित रखने के लिए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. RPF, GRP, महाराष्ट्र सुरक्षा बल और होमगार्ड के अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है. सीएसएमटी, दादर, चर्चगेट, मरीन लाइंस और गिरगांव जैसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टीमों की नियुक्ति की गई है. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Update: सेंट्रल रेलवे का तोहफा! नए साल की पूर्व संध्या पर चलाएगी मुंबई लोकल की चार स्पेशल ट्रेनें

मध्य रेलवे की विशेष लोकल सेवाएं

CSMT–कल्याण रूट

CSMT → कल्याण : रात 1:30 बजे

कल्याण → CSMT : रात 1:30 बजे

हार्बर लाइन (CSMT–Panvel)

CSMT → पनवेल : रात 1:30 बजे

पनवेल → CSMT : रात 1:30 बजे

(कुल 4 विशेष लोकल)

पश्चिम रेलवे की विशेष लोकल सेवाएं

चर्चगेट → विरार

रात 1:15, 2:00, 2:30, 3:25

विरार → चर्चगेट

रात 12:15, 12:45, 1:40, 3:05

(कुल 8 विशेष लोकल)

Metro-3 की पहली बार रातभर nonstop सेवा

कोलाबा–BKC–SEEPZ मार्ग पर चलने वाली Metro-3 पहली बार 40 घंटे से भी अधिक समय तक लगातार संचालन करेगी.

सामान्यतः अंतिम मेट्रो रात 10:30 बजे चलती है

लेकिन इस बार 31 दिसंबर रात 10:30 बजे से

1 जनवरी सुबह 5:55 बजे तक

लगातार विशेष सेवाएँ उपलब्ध रहेंगी.

यह भारत में किसी भी मेट्रो द्वारा दी जाने वाली पहली 40 घंटे nonstop सेवा होगी.

लोगों से ख़ास अपील

सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे और मुंबई मेट्रो की अपील है कि यात्री नए साल का जश्न मनाते समय यात्रा के दौरान पूरी सतर्कता बरतें, भीड़ में धैर्य बनाए रखें, नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा में सुरक्षा जवानों का सहयोग दें.