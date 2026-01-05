PAN Card Update Online: ऑनलाइन PAN कार्ड कैसे करें अपडेट? नाम, पता और मोबाइल नंबर बदलने का स्टेप-बाय-स्टेप जानें तरीका

PAN Card Update Online: आज के डिजिटल युग में स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपडेट रखना वित्तीय लेनदेन और कानूनी अनुपालन के लिए अनिवार्य हो गया है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने, बैंक खाता खोलने या केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पैन कार्ड में सही जानकारी होना जरूरी है. आयकर विभाग ने नागरिकों की सुविधा के लिए अब ऑनलाइन पोर्टल्स के माध्यम से सुधार की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी और पेपरलेस बना दिया है.

भारतीय नागरिक अब Protean (NSDL) या UTIITSL के पोर्टल का उपयोग करके अपने नाम, पते, जन्मतिथि, फोटो या हस्ताक्षर में सुधार कर सकते हैं.

ऑनलाइन अपडेट करने की चरणबद्ध प्रक्रिया

पैन कार्ड में सुधार के लिए आप नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन कर सकते हैं:

1. सही पोर्टल का चुनाव: सबसे पहले Protean (NSDL) या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और 'Changes or Correction in Existing PAN Data' विकल्प को चुनें.

2. मूल विवरण दर्ज करें: अपना मौजूदा पैन नंबर, जन्मतिथि और संपर्क विवरण भरें. फॉर्म भरने की प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए एक 'टोकन नंबर' जेनरेट होगा, जिसे नोट कर लें.

3. सुधार वाले क्षेत्रों का चयन: जिस जानकारी को आप बदलना चाहते हैं (जैसे नाम, मोबाइल नंबर या फोटो), उसके बगल में दिए गए चेकबॉक्स को टिक करें और सही जानकारी दर्ज करें.

4. आधार आधारित ई-केवाईसी (e-KYC): पहचान सत्यापन के लिए 'Paperless e-KYC' का विकल्प चुनें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी (OTP) आएगा, जिसे दर्ज करते ही आपका सत्यापन तुरंत हो जाएगा।

5. शुल्क का भुगतान: भारतीय पते के लिए सुधार का शुल्क आमतौर पर ₹110 है. आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए भुगतान कर सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज और ट्रैकिंग

नाम परिवर्तन जैसे बड़े सुधारों के लिए शादी का प्रमाण पत्र या गजट अधिसूचना की स्कैन कॉपी अपलोड करनी पड़ सकती है. आवेदन जमा होने के बाद, आपको 15 अंकों का एक एक्नॉलेजमेंट (पावती) नंबर मिलेगा। इसके जरिए आप पोर्टल पर 'Track PAN Status' विकल्प पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं.

पैन अपडेट रखना क्यों है जरूरी?

पैन कार्ड में गलत जानकारी होने से कई तरह की वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं:

टैक्स रिफंड मिलने में देरी होना।

बैंक, म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार के लेनदेन में समस्या.

केवाईसी (KYC) वेरिफिकेशन का फेल होना.

अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। यदि आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या उसमें गलत जानकारी है, तो आयकर अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.

ऑफलाइन विकल्प भी मौजूद

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो 'Request for New PAN Card or Changes in PAN Data' फॉर्म डाउनलोड करके उसे भरकर नजदीकी पैन सेवा केंद्र पर जमा कर सकते हैं. इसके साथ आपको आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी.