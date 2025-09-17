Pan Card Renewal Process: अगर आपका भी पैन कार्ड हो गया है पुराना, तो घर बैठे इस तरीके से करें अप्लाई

PAN Card

Pan Card Renewal Process: लोगों के लिए पैन कार्ड (Pan Card) काफी महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है. किसी भी तरह का लेनदेन करने के लिए पैन कार्ड सबसे ज्यादा उपयोग में आनेवाला डॉक्यूमेंट (Document) है.लेकिन समय के साथ पैन कार्ड पुराना हो जाता है और पैन कार्ड का फोटो और जानकारी भी धुंधली दिखने लगती है.जिसके कारण कई जगहों पर ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता है. लेकिन आप ऑनलाइन तरीके (Online) से पैन कार्ड की प्रोसेस पूरी कर सकते है और इसी रिप्लेस कर सकते है, वह भी घर बैठे. पैन कार्ड रिन्यू करने के लिए आपको एनएसडीएल (NSDL) या फिर यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) नाम की वेबसाइट पर जाना होगा.

इसपर आपको नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन, डुप्लीकेट कार्ड, अपडेट या सेवा उपलब्ध है. इसके बाद आपको ऑप्शन (Option) पर जाकर लॉग इन करना होगा.

वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन प्रोसेस करें

एनएसडीएल (NSDL) या फिर यूटीआईआईटीएसएल (UTIITSL) नाम की वेबसाइट (Website) पर जाने के बाद आपको नए पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन, डुप्लीकेट कार्ड, अपडेट या सेवा उपलब्ध का ऑप्शन मिलेगा. इसके बाद आपको लौग इन करना होगा. इसके बाद अगर आप भारतीय हो तो 49A और विदेश में रहते है तो 49आएं का फॉर्म भरना होगा. फॉर्म भरते समय नाम, डेट ऑफ़ बर्थ और पता आपको भरना होगा.

डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे

बता दें की पैन कार्ड रिन्यू (Pan Card Renewal) के लिए आपको सभी जानकारी भरनी होगी. इसके लिए आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जरुरी है. पते के लिए इलेक्ट्रिक का बिल, बैंक स्टेटमेंट होना जरुरी है. जब आप डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे तो ध्यान से करिए. डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको 110 रूपए फीस भरनी होगी आप ऑनलाइन फ़ीस भर सकते है.

पोस्ट के द्वारा घर आएगा पैन कार्ड

सभी जानकारी भरने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड (Document Upload) होने के बाद आपका पैन कार्ड रिन्यू हो जाएगा. इसके बाद पोस्ट (Post) के द्वारा आपके पते पर इसे भेजा जाएगा. इसके लिए आपको कुछ हफ्ते का समय लग सकता है. आप पोस्ट का आपका डिलीवरी स्टेटस भी देख सकते है.