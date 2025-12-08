Viral Video: शादी के दौरान दूल्हा मोबाइल पर गेम खेलने में व्यस्त, बिहार के नवादा का वीडियो आया सामने

The groom was playing a game on his mobile (Credit-@priyarajputlive)

Viral Video: बस में ट्रेनों में लोगों को आपने मोबाइल पर गेम खेलते हुए कई बार देखा होगा. लेकिन बिहार (Bihar) के नवादा (Nawada) जिले में एक शादी से ऐसा एक वीडियो सामने आया है. जिसको देखकर लोग जमकर कमेंट कर रहे है. सामने आएं वीडियो में देखा जा सकता है की शादी के मंडप में बैठा दूल्हा विवाह के दौरान मोबाइल पर फ्री फायर गेम (Free Fire Game) खेलता हुआ दिखाई देता है. जहां एक ओर पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दूल्हा का ध्यान सिर्फ गेम पर अटका हुआ था.

इसका वीडियो सोशल मीडिया X पर @priyarajputlive नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: नई नवेली दुल्हन के लिए मोबाइल लेने पहुंचा दूल्हा, प्रेमिका ने दूकान पहुंचकर कर दी जमकर पिटाई, छपरा का वीडियो आया सामने

शादी के दौरान दूल्हा मोबाइल में व्यस्त

मंडप में शादी की रस्म चल रही है और दूल्हा मोबाइल में गेम खेल रहा है. बिहार के नवादा में इस तरह शादी संपन्न हुई है. pic.twitter.com/8XMFN21kyE — Priya singh (@priyarajputlive) December 8, 2025

दूल्हा मोबाइल में लगा रहा

वीडियो में दिखाई देता है कि वर और वधू पक्ष के सदस्य अपनी-अपनी जगह पर बैठे रस्में पूरी होते देख रहे हैं. दुल्हन भी शांत बैठी है, लेकिन दूल्हे की हरकत देखकर उसका हैरान होना साफ दिखता है. ऐसा प्रतीत होता है कि दूल्हे को मंडप के माहौल से ज्यादा मोबाइल स्क्रीन की दुनिया ही आकर्षित कर रही थी.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इस वीडियो ने ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती प्रवृत्ति (Online Gaming Addiction) को फिर से चर्चा में ला दिया है. कई लोग इस हरकत को गैर-जरूरी लत का नतीजा बता रहे हैं, जबकि कुछ यूज़र्स मजाकिया टिप्पणी भी कर रहे हैं.वीडियो लगातार फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर वायरल (Viral Video) हो रहा है.