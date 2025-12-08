Weather Update: उत्तर भारत में पड़ने वाली है कड़कड़ाती ठंड, तापमान में आएगी भारी गिरावट

Representational Image | PTI

देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड अपनी मौजूदगी दर्ज करानी शुरू कर दी है. सुबह और रात की ठंड लोगों को कंपकंपाने पर मजबूर कर रही है. इसी बीच एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से ठंड और तेज होने के आसार बन गए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 8 से 11 दिसंबर के बीच कई राज्यों में शीत लहर, घना कोहरा और कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है.

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में 8 से 11 दिसंबर के बीच शीत लहर चलने की चेतावनी दी गई है. मध्य प्रदेश में 8 और 9 दिसंबर को कोल्ड वेव अलर्ट रहेगा. इसके साथ ही पहाड़ी राज्यों के लिए भी ठंड को लेकर सतर्कता जारी की गई है. पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी ठंड तेजी से बढ़ रही है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

उत्तर भारत में ठंड का कहर तेज

उत्तर भारत के बड़े हिस्से ठंड की चपेट में आ चुके हैं. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. हिमालयी क्षेत्रों के कई ऊंचाई वाले इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य डिग्री से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठंड और गंभीर होती जा रही है.

पहाड़ों का मौसम

उतराखंड, हिमाचल में ठंड के तेवर और सख्त होने वाले हैं. ठंडी हवाओं और कम होते तापमान के कारण लोगों को पूरे दिन ठिठुरन का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सुबह के समय मैदानी इलाकों में तापमान लगभग 4 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे तक गिरने का अनुमान है.

घने कोहरे से बढ़ी परेशानी

इंडो-गंगेटिक मैदानी इलाकों, हिमालय की तलहटी और पूर्वोत्तर राज्यों में घना कोहरा देखने को मिला है. इससे दृश्यता काफी कम हो गई है और सुबह के समय यात्रा करने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

दिल्ली में सर्दी और कोहरे का असर

राजधानी दिल्ली में अगले चार दिनों तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं. हालांकि सुबह के समय कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है, जिससे ठंड का एहसास और बढ़ जाएगा. रात के समय ठंडी हवाएं लोगों को ज्यादा परेशान कर सकती हैं.

पहाड़ों में बर्फबारी की संभावना

कश्मीर घाटी में ठंड लगातार बढ़ रही है. कई इलाकों में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जबकि पहलगाम में तापमान माइनस 4.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू-कश्मीर और आसपास के पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश हो सकती है, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ने की संभावना है.

मौसम के इस बदले मिजाज को देखते हुए IMD ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सुबह जल्दी यात्रा करने वालों को ठंड और कोहरे से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.