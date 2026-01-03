प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credit: Image File)

वेनेजुएला की सरकार ने अमेरिका पर "बेहद गंभीर सैन्य आक्रमण" करने का आरोप लगाया है. राजधानी काराकस में कई धमाकों की खबर है. मादुरो सरकार ने आपातकालीन स्थिति का एलान किया है.वेनेजुएला की राजधानी काराकस में शनिवार, 3 जनवरी को तड़के कम-से-कम सात धमाकों की गूंज सुनाई दिए. खबरों के अनुसार, काराकस के आसमान में कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमान भी नजर आए. वेनेजुएला की निकोलस मादुरो सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर नागरिक और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने का आरोप लगाया है. कथित अमेरिकी हमले के मद्देनजर सरकार ने आपातकाल की घोषणा की है.

इन आरोपों पर ना तो वाइट हाउस और ना ही अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की कोई टिप्पणी आई है. हालांकि, राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप कई महीनों से चेतावनी देते आ रहे थे कि वह वेनेजुएलन भूभाग में ठिकानों को निशाना बनाने का आदेश दे सकते हैं.

अमेरिका की वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई की आशंकाएं तेज

राजधानी काराकस में कई जगह धमाकों की खबर

समाचार एजेंसियों ने चश्मदीदों के हवाले से काराकस के ऊपर विमान देखे जाने और धमाकों की आवाज सुने जाने की रिपोर्ट दी है. राजधानी के दक्षिणी इलाकों में, एक मुख्य मिलिट्री बेस के पास बिजली भी गुल रही.

रॉयटर्स ने सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो के हवाले से बताया कि काराकस में कई जगह धमाके हुए. हालांकि, इन वीडियोज की सत्यतता की पुष्टि नहीं हो पाई है. अमेरिकी ब्रॉडकास्टर 'सीबीएस' की एक पत्रकार जेनिफर जैकब्स ने एक सोशल पोस्ट में दावा किया कि ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को काराकस में हुए धमाकों की जानकारी है.

ट्रंप प्रशासन और मादुरो सरकार के बीच गहराता गया तनाव

हाल के महीनों में वेनेजुएला और डॉनल्ड ट्रंपप्रशास के बीच तनाव काफी बढ़ा हुआ है. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका में नार्को स्मगलिंग और मानव तस्करी का आरोप है.मादुरो सरकार को अमेरिका में "फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशन" (विदेशी आतंकवादी संगठन) का दर्जा दिया जा चुका है.

इन्हीं आरोपों के क्रम में अमेरिकी सेना सितंबर 2025 से ड्रग्स की तस्करी करने वाली कथित नावों को निशाना बना रही है. अमेरिका ने वेनेजुएलन तट के पास, समुद्र में तेल के प्रतिबंधित टैंकरों को भी जब्त किया. फिर दिसंबर में ही ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसने और वहां से निकलने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर नाकेबंदी लगा दी है. यह कदम वेनेजुएला पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है.

पिछले हफ्ते वेनेजुएला में एक डॉकिंग एरिया पर ड्रोन हमला भी किया गया. आरोप है कि वेनेजुएला के ड्रग कार्टल्स इस जगह को इस्तेमाल करते थे. ज्ञात रूप से, सितंबर में जब से नावों को निशाना बनाने की शुरुआत हुई तब से यह पहली बार था जब वेनेजुएला की धरती पर सीधा ऑपरेशन किया गया हो. इस ड्रोन हमले के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआईए का हाथ बताया गया.

राष्ट्रपति मादुरो का आरोप है कि अमेरिका दबाव बनाकर वहां सरकार बदलना चाहता है और देश के बड़े तेल भंडार तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है. हालांकि, 2 जनवरी को वेनेजुएला ने यह भी कहा कि वह ड्रग स्मगलिंग को रोकने के लिए अमेरिका के साथ समझौते पर बातचीत के लिए तैयार है.