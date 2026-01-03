UTS App Shutdown: आपके मौजूदा सीजन पास और R-वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? जानें यूटीएस से RailOne ऐप पर स्विच करने का पूरा तरीका

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: File Image)

UTS App Shutdown: मुंबई की लाइफ लाइन लोकल ट्रेन में यात्रा करने वाले लाखों लोग अक्सर सीजन पास या फिर टिकट बुक करने के लिए यूटीएस ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब लोकल और अन्य उपनगरीय ट्रेनों में सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने अपने डिजिटल टिकटिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव करते हुए UTS (Unreserved Ticketing System) ऐप से सीजन पास (मासिक, त्रैमासिक और छमाही) बुक करने की सुविधा को स्थायी रूप से हटा दिया है. अब यात्रियों को पास बनवाने या रिन्यू करने के लिए रेलवे के नए एकीकृत ऐप 'RailOne' का सहारा लेना होगा. अब लोगों के मन में यह सवाल आ रहा है कि उनके मौजूदा सीजन पास और आर-वॉलेट बैलेंस का क्या होगा? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है आइए जानते हैं यूटीएस से RailOne ऐप पर स्विच करने का पूरा तरीका... यह भी पढ़ें: RailOne App: रेलवे का नया 'सुपर ऐप' कैसे करें डाउनलोड? स्टेप-बाय-स्टेप समझें पूरी प्रक्रिया

पुराने सीजन पास का क्या होगा?

इस बदलाव के बाद यात्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके मौजूदा पास का क्या होगा। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि:

वैधता: जिन यात्रियों के पास पहले से UTS ऐप के जरिए बुक किए गए वैध (Valid) सीजन टिकट हैं, वे उनकी समाप्ति तिथि (Expiry Date) तक मान्य रहेंगे.

जिन यात्रियों के पास पहले से UTS ऐप के जरिए बुक किए गए वैध (Valid) सीजन टिकट हैं, वे उनकी समाप्ति तिथि (Expiry Date) तक मान्य रहेंगे. दिखाई देंगे टिकट: पुराने पास अभी भी UTS ऐप के 'Show Ticket' सेक्शन में देखे जा सकते हैं.

पुराने पास अभी भी UTS ऐप के 'Show Ticket' सेक्शन में देखे जा सकते हैं. रिन्यूअल: जैसे ही आपका मौजूदा पास खत्म होगा, उसे दोबारा रिन्यू करने के लिए आपको अनिवार्य रूप से RailOne ऐप पर जाना होगा.

R-Wallet बैलेंस और लॉगिन की जानकारी

अक्सर ऐप्स बदलने पर बैलेंस खोने का डर रहता है, लेकिन रेलवे ने इसे काफी आसान बना दिया है:

लॉगिन: आपको RailOne ऐप पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. आप अपने पुराने UTS या IRCTC के यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके ही RailOne में लॉगिन कर सकते हैं.

आपको RailOne ऐप पर नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है. आप अपने पुराने UTS या IRCTC के यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करके ही RailOne में लॉगिन कर सकते हैं. वॉलेट बैलेंस: जैसे ही आप RailOne ऐप में लॉगिन करेंगे, आपका R-Wallet बैलेंस वहां सुरक्षित रूप से दिखाई देगा. आप इसका उपयोग अनारक्षित टिकट या पास बुक करने के लिए कर सकते हैं.

जैसे ही आप RailOne ऐप में लॉगिन करेंगे, आपका वहां सुरक्षित रूप से दिखाई देगा. आप इसका उपयोग अनारक्षित टिकट या पास बुक करने के लिए कर सकते हैं. ट्रांसफर विकल्प: यात्रियों की सुविधा के लिए UTS ऐप में एक 'Transfer Ticket' का विकल्प भी दिया जा रहा है, ताकि पुराने डेटा को नए प्लेटफॉर्म पर आसानी से सिंक किया जा सके.

'RailOne' ऐप की खासियतें और डिस्काउंट

'वन नेशन, वन ऐप' (One Nation, One App) की नीति के तहत पेश किया गया यह ऐप रेलवे की सभी सेवाओं को एक जगह लाता है.

3% की छूट: 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक, RailOne ऐप के जरिए डिजिटल मोड (UPI, कार्ड, नेट बैंकिंग) से अनारक्षित टिकट बुक करने पर 3% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा. ऑल-इन-वन फीचर्स: इस ऐप पर सीजन पास के अलावा आरक्षित टिकट (IRCTC), प्लेटफॉर्म टिकट, लाइव ट्रेन स्टेटस, कोच पोजीशन और ई-कैटरिंग (खाना ऑर्डर करना) जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं.

गौरतलब है कि वर्तमान में UTS ऐप का उपयोग केवल साधारण अनारक्षित टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट बुक करने के लिए किया जा सकेगा. रेलवे का लक्ष्य मार्च 2026 तक UTS को पूरी तरह बंद कर सभी सेवाओं को RailOne पर शिफ्ट करना है. यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से जल्द से जल्द आधिकारिक RailOne ऐप डाउनलोड कर लें ताकि पास रिन्यूअल के समय स्टेशन पर भीड़ का सामना न करना पड़े.