IRCTC का बड़ा फैसला: अब बिना आधार वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा तत्काल और ARP टिकट, वेबसाइट व ऐप में भी हुए बड़े बदलाव

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo/ ANI)

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) यानी आईआरसीटीसी (IRCTC) ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग (Online Ticket Booking) प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और दलालों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. अब IRCTC के जरिए तत्काल (Tatkal) और एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (Advance Reservation Period) (ARP) के पहले दिन टिकट बुक करने के लिए 'आधार वेरिफिकेशन' अनिवार्य कर दिया गया है. यह नया नियम उन अवैध सॉफ्टवेयर और बॉट्स (Bots) को रोकने के लिए लाया गया है जो आम यात्रियों के लॉगिन करने से पहले ही तेजी से टिकट बुक कर लेते थे. यह भी पढ़ें: तत्काल टिकट पर रेलवे का मास्टरस्ट्रोक! ट्रेनों में अब खाली मिल रही सीटें, नए नियम से दलालों की हुई छुट्टी

आधार वेरिफिकेशन क्यों हुआ जरूरी?

IRCTC के अनुसार, अब केवल वे ही यूजर्स 'तत्काल' और ARP के शुरुआती घंटों में टिकट बुक कर पाएंगे जिनका अकाउंट आधार से प्रमाणित (Aadhaar Verified) होगा. इस कदम से फर्जी अकाउंट्स के जरिए होने वाली बल्क बुकिंग पर रोक लगेगी। रेलवे का लक्ष्य है कि पीक सीजन और भारी मांग वाले समय में वास्तविक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ मिलने की संभावना बढ़ सके.

IRCTC वेबसाइट और ऐप में हुए 6 बड़े बदलाव

नई व्यवस्था के साथ-साथ IRCTC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) और 'रेल कनेक्ट' ऐप के यूजर इंटरफेस (UI) को भी पूरी तरह अपडेट किया है. मुख्य बदलाव इस प्रकार हैं:

यात्रियों के लिए सलाह

यदि आप आने वाले समय में यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए अपने IRCTC प्रोफाइल में 'My Account' सेक्शन में जाकर आधार लिंक कर लें. इससे न केवल आपको तत्काल बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी, बल्कि आप एक महीने में पहले से अधिक टिकट (24 तक) बुक करने के पात्र भी हो सकेंगे.